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Pistolet: el bollo de pan belga con miel, perfecto para preparar sánguches sabrosos

El pistolet es un clásico de la panadería belga que se destaca por su corteza crocante, su miga tierna y un ingrediente particular: la miel.

Pistolet: el bollo de pan belga con miel, perfecto para preparar sánguches sabrosos
Fotos: maitre-boulanger-patissier y www.okay.be
Por Milagro Corbalán Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La cocinera Lorena Salinas difundió la receta del pistolet, un clásico bollo de pan belga con miel ideal para preparar sánguches por su miga aireada y corteza crocante.
  • Se elabora con harina, agua tibia, levadura, miel y manteca; requiere un amasado exhaustivo, doble leudado con una hendidura central y 20 minutos de horneado.
  • La preparación ofrece una alternativa gourmet y versátil para renovar el consumo tradicional de panificados caseros en diversas opciones de sándwiches salados.
Resumen generado con IA

Lactal, baguette, de miga, sanguchero, de hamburguesa, de viena, integral o ciabatta, los diferentes panes que se consumen en sánguches cambian completamente el sabor del sánguche. Pero el mundo de la panadería es mucho más amplio y permite experimentar con nuevas sensaciones, sabores y texturas capaces de transportar el paladar a otros puntos del mundo.

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El pan pistolet es un tipo de pan originario de Europa, comúnmente asociado a Bélgica, que tiene un tamaño pequeño, una corteza ligeramente crocante con una miga tierna y forma redonda u ovalada, como si se tratara de un pequeño bollo. Se caracteriza por ser liviano, con una miga relativamente aireada y, en muchas de sus variantes, su ingrediente distintivo es la miel.

Las claves para el pan belga con miel

La influencer de cocina Lorena Salinas compartió su receta del pan belga, especialmente pensado para preparar sánguches salados. Requiere 20 minutos de preparación, 20 minutos de cocción y aproximadamente una hora y 20 minutos de leudado.

Para prepararlo se necesitan 540 gramos de harina sin polvos de hornear y 350 gramos de agua tibia. Además, lleva ocho gramos de levadura instantánea y, opcionalmente, 10 gramos de masa madre para mejorar el sabor y la miga. Para darle sabor, se deben agregar ¼ de cucharadita de azúcar, 10 gramos de sal, 20 gramos de miel y 20 gramos de manteca.

Cómo preparar el pan pistolet

1. Primero, mezclar todos los ingredientes en un recipiente. Amasar por 20 minutos a mano o 10 minutos en batidora planetaria con el aditamento de gancho.

2. Poner la masa en un bol, cubrirla y dejar leudar en un sitio tibio por una hora o hasta que haya doblado su tamaño.

3. Porcionar la masa en 10 partes iguales y formar un bollito con cada una. Para eso, se aplana un poco la sección de masa y se doblan los bordes hacia adentro. Luego, darle una vuelta para que la unión quede contra la mesa. Hacer girar para que se selle la masa al frotarse con la mesa. No usar harina.

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4. Volver al primer bollito, poner un poco de harina encima y usar el largo de la mano para marcarlo al medio hasta el fondo. Dar vuelta sobre una bandeja enharinada de forma que la parte con raya quede hacia abajo. Repetir con todos los bollitos.

5. Cubrir y dejar leudar por 20 minutos más en un lugar tibio.

6. Darle la vuelta con cuidado y poner con la raya mirando hacia arriba sobre una bandeja para horno.

7. Hornear el pan de 20 a 25 minutos o hasta que esté levemente dorado.

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