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Conflicto en Medio Oriente: Trump ordena nuevos bombardeos contra Irán

Es el segundo ataque en pocos días. Estados Unidos promete una respuesta contundente ante cualquier represalia de Teherán-

LA VIDA SIGUE. Mientras el terror se apodera de los residentes del sur de Irán, en las calles de Teherán los residentes continúan sus actividades diarias.
LA VIDA SIGUE. Mientras el terror se apodera de los residentes del sur de Irán, en las calles de Teherán los residentes continúan sus actividades diarias.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump ordenó nuevos bombardeos en el sur de Irán en respuesta a ataques contra militares de EE.UU. y buques comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz.
  • La ofensiva ocurre en medio de hostilidades iniciadas en febrero y el fracaso de acuerdos diplomáticos, con explosiones reportadas cerca de Bandar Abás y Kermán.
  • La escalada amenaza el tránsito global de hidrocarburos, mientras Teherán promete castigar a Washington y la Casa Blanca anticipa más sanciones económicas.
Resumen generado con IA

WASHINGTON, Estados Unidos.- Las fuerzas de Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán por segunda vez en pocos días y su presidente, Donald Trump, prometió una respuesta contundente a cualquier represalia de Teherán.

El episodio reaviva el conflicto en Medio Oriente, iniciado en febrero por los bombardeos estadounidenses-israelíes.

Los ataques se produjeron después de “recientes intentos de agresión por parte de (la Guardia Revolucionaria iraní) contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región”, señaló el Comando Central de Estados Unidos en la red social X.

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Trump aseguró en sus redes sociales que la operación en curso era “de gran envergadura y poderosa”. Si Teherán “toma represalias por este ataque tan justificado, será golpeada de nuevo a un nivel mucho más duro y mayor”, agregó el republicano.

Los Guardianes de la Revolución de Irán prometieron que “un severo castigo espera a los agresores; Estados Unidos se arrepentirá de sus nuevos ataques”.

Múltiples explosiones

Trump dijo que los ataques cerca de Ormuz fueron en respuesta a las minas que Teherán colocó en el estrecho y al lanzamiento de misiles contra una base estadounidense en Jordania.

La ofensiva de EEUU a Irán lleva inquietud a los mercados

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La televisión estatal de Irán informó que se escucharon varias explosiones en el sur del país, a lo largo del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos y donde el tránsito de barcos ha disminuido desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

“Se escucharon múltiples explosiones al este de Bandar Abás y alrededor de la isla de Qeshm”, indicó la televisión estatal, para añadir: “Hasta ahora no se han reportado incidentes ni daños”.

Los medios estatales también mencionaron cuatro proyectiles que habrían impactado en ciudades situadas al este del estrecho.

Además, dijeron que un aeropuerto de la provincia iraní de Kermán, en el sur del país, fue blanco de ataques.

Estos ataques estadounidenses se producen poco después de que dos petroleros fueran alcanzados por “proyectiles de origen desconocido” cuando salían del estrecho, según la agencia marítima griega Marisks.

Tensión en Medio Oriente: Irán amenaza a países del Golfo que ayuden a Estados Unidos

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Washington también llevó a cabo operaciones el domingo, las primeras en un mes, contra objetivos militares en una isla iraní.

Diálogos estancados

Irán dijo que quiere imponer derechos de paso en el estrecho, donde la navegación era libre antes del inicio del conflicto. Teherán ha atacado a numerosos barcos a los que acusa de intentar eludir la ruta que considera como prioritaria.

El gobierno estadounidense, por su parte, ha prometido una campaña de “asfixia” económica de Irán, mediante sanciones cuyos detalles y objetivos están aún por definir.

Las autoridades iraníes llamaron el martes a reducir el consumo de gasolina en el país, mientras Teherán se enfrenta a dificultades de importación debido al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

Trump reavivó la tensión con Irán y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz como territorio de EEUU

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Los diálogos entre ambos países están actualmente estancados, tras el fracaso de un protocolo de acuerdo firmado en junio por Washington y Teherán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó el martes que su país está dispuesto a corresponder a cualquier iniciativa de Estados Unidos para retomar el acuerdo de junio destinado a poner fin al conflicto.

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