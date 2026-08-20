Tensión en Medio Oriente: Irán amenaza a países del Golfo que ayuden a Estados Unidos

Resumen para apurados
- Irán amenazó a los países del Golfo con considerarlos objetivos militares si asisten a las tropas de EE.UU., tras la suspensión comercial impuesta por Emiratos Árabes.
- La advertencia surge tras ataques con misiles en la costa emiratí y el despliegue de un portaaviones estadounidense, en medio de un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.
- Con el diálogo bilateral paralizado y la exigencia iraní de levantar sanciones para abrir el paso de Ormuz, el riesgo de una escalada bélica regional sigue en aumento.
TEHERÁN, Irán.- Irán amenazó a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército estadounidense, horas después de que Emiratos Árabes Unidos suspendiera sus intercambios comerciales con Teherán en un contexto regional cada vez más candente.
Estados Unidos cuenta con bases en varios países del Golfo, que han sido objetivo de ataques de Irán desde el inicio de la guerra, incluidas instalaciones en Emiratos Árabes Unidos, que acusó el martes a Teherán de lanzar dos misiles balísticos contra buques frente a sus costas.
“Queremos advertir: toda asistencia o facilitación prestada al ejército agresor estadounidense equivale a una participación en las operaciones militares estadounidenses”, afirmó el general Alí Abdollahi, jefe de las Fuerzas Armadas, en un comunicado difundido por la agencia Mehr.
Esta advertencia se produjo en momentos en que el portaaviones USS George Washington está siendo desplegado de nuevo en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln.
Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, varios países de Medio Oriente repiten que no permitirán que Estados Unidos use su territorio para lanzar ataques, afirmación que el general Abdollahi puso en duda.
El general iraní declaró que “parece improbable que un número tan elevado de aviones militares, en particular aviones cisterna, se encuentre en bases regionales sin el conocimiento de los países anfitriones”.
Pese a una disminución de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en los últimos días, las tensiones en la región siguen siendo elevadas después de casi seis meses de guerra.
Los Emiratos Árabes Unidos acusaron a Irán de haber lanzado dos misiles balísticos, caídos en el mar, que apuntaban a “la navegación marítima”.
Acto seguido, la diplomacia emiratí anunció en X la suspensión hasta nuevo aviso de “los intercambios comerciales” y las “transacciones financieras” con Irán. Irán negó haber lanzado misiles en el Golfo, y rechazó categóricamente las acusaciones.
Ningún diálogo
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló con el asesor de seguridad de Emiratos para abordar la “coordinación necesaria para que Irán” y grupos afines rindan cuentas por los ataques en curso y la importancia del libre paso por el estrecho de Ormuz.
Los esfuerzos diplomáticos para terminar con el conflicto están estancados, pero el lunes el emisario estadounidense y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, afirmó que hay conversaciones “muy positivas” con Irán.
Trump declaró el martes que “no hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán”.
“El bloqueo naval sigue plenamente en vigor y efectivo. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Las minas marinas han sido retiradas o detonadas”, escribió en su red Truth Social.
Según una fuente estadounidense contactada por la AFP, estos intercambios han sido suspendidos, y Trump ha pedido a sus equipos que no reanuden el diálogo mientras Teherán no se acerque a las posiciones estadounidenses. Las autoridades iraníes apenas han enviado señales en ese sentido.
El negociador jefe y presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, defendió ayer durante un viaje a Irak la importancia de reforzar “el nuevo orden” regional, y denunció “la injerencia extranjera”.
Qalibaf declaró el martes que el estrecho de Ormuz no se abriría mientras Washington no cumpla con sus compromisos previstos en un protocolo de acuerdo firmado en junio.
El negociador iraní citó entre las condiciones de su país “el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), el desbloqueo de los activos (iraníes) congelados, el levantamiento del embargo petrolero” contra Irán, así como “el fin de las operaciones militares en todos los frentes”.