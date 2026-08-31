Seguridad

Tras el crimen del cadete, piden revisar otra muerte ocurrida en la misma zona

La víctima cayó de la moto en avenida Colón y la Policía investigó el hecho como un accidente. Sin embargo, sus allegados aseguran que vecinos escucharon disparos y creen que pudo haber intentado escapar de un asalto.

EN LA ZONA. Raúl Rodríguez sufrió un mortal accidente en la esquina de avenida Colón y Malabia, a una cuadra del lugar donde fue asesinado el cadete.
EN LA ZONA. Raúl Rodríguez sufrió un mortal accidente en la esquina de avenida Colón y Malabia, a una cuadra del lugar donde fue asesinado el cadete.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Familiares de Raúl Rodríguez piden revisar la causa de su muerte en avenida Colón, sospechando que fue víctima de un asalto y no de un accidente vial.
  • La Policía caratuló el hecho como caída de moto, pero vecinos oyeron disparos. Ocurrió a una cuadra de donde recientemente fue asesinado un cadete.
  • El reclamo visibiliza la crisis de inseguridad en la zona y presiona a los investigadores para esclarecer si existe un patrón delictivo en esos episodios.
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