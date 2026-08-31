Tras el crimen del cadete, piden revisar otra muerte ocurrida en la misma zona

Resumen para apurados
- Familiares de Raúl Rodríguez piden revisar la causa de su muerte en avenida Colón, sospechando que fue víctima de un asalto y no de un accidente vial.
- La Policía caratuló el hecho como caída de moto, pero vecinos oyeron disparos. Ocurrió a una cuadra de donde recientemente fue asesinado un cadete.
- El reclamo visibiliza la crisis de inseguridad en la zona y presiona a los investigadores para esclarecer si existe un patrón delictivo en esos episodios.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Lo más popular
Ranking notas premium