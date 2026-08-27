Trump cambió el nombre del Lago Ontario y volvió a desafiar a Canadá

Resumen para apurados
- Donald Trump firmó una orden ejecutiva para rebautizar el Lago Ontario como "Lago de América" en los documentos oficiales de EE.UU., en un nuevo desafío a Canadá.
- La medida replica la redenominación previa del Golfo de México y ocurre en plena disputa comercial bilateral, marcada por la imposición cruzada de fuertes aranceles.
- La decisión profundiza el conflicto diplomático con Canadá, mientras Trump sugirió que podría avanzar con cambios de nombre en los océanos Atlántico y Pacífico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que firmó una orden ejecutiva para modificar la denominación del Lago Ontario utilizada por el gobierno federal por "Lago de América", como había adelantado en TruthSocial con una imagen editada.
"Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano", deslizó el mandatario estadounidense en referencia a que ya había hecho lo mismo con el Golfo de México, al que las agencias federales deben denominar en sus documentos oficiales como "Golfo de América".
Fiel a su estilo, Trump apuntó: "Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico... quizás cambiemos ambos".
Trump y el cambio del Golfo de México
Cuando cambió el nombre del Golfo de México en 2025, Trump aseguró que la presidenta de México, Claudia Sehinbaum, lo llamó para pedirle explicaciones.
"Tomó cerca de una hora (el cambio) y se hizo. La presidenta me llamó. Es realmente una buena persona también. Me cae muy bien. Me llamó. Ella tiene la voz más hermosa. Es una mujer muy elegante. Tiene una hermosa voz", concluyó el presidente estadounidense en marzo de este año en una cumbre realizada en Miami.
La tensión entre Estados Unidos y Canadá
Durante la conferencia, Trump también apuntó contra los funcionarios canadienses, a quienes consideró "gente desagradable", y aseguró que "han tratado muy mal" a Estados Unidos.
Las negociaciones comerciales entre los países vecinos se deterioraron en los últimos días y Estados Unidos avanzó con aranceles del 50% a productos canadienses. Canadá respondió con gravámenes sobre cientos de bienes estadounidenses.
El jefe de Estado republicano también sostuvo que Canadá "se aprovechó" durante años de Estados Unidos en materia comercial y cuestionó "el costo" que representa la defensa del país vecino.