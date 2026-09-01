Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

Resumen para apurados
- El chef tucumano Rafael Soraire recorrió 33 países cocinando y busca hoy revalorizar la gastronomía tradicional de su provincia natal tras formarse con figuras internacionales.
- Oriundo de Lules, trabajó en cocinas de Latinoamérica, Europa y África junto a reconocidos chefs, una experiencia global que transformó su mirada sobre las raíces culinarias.
- Radicado en la Patagonia, planea regresar a Tucumán para aplicar sus saberes e impulsar platos identitarios del norte argentino más allá de los clásicos populares.
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