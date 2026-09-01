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Nació en Lules, recorrió el mundo cocinando, trabajó con los mejores chefs y hoy revaloriza los sabores tucumanos

Rafael Soraire salió de su ciudad para formarse como cocinero y terminó trabajando en distintas partes del mundo. Hoy dice que aprendió a mirar de otra manera los sabores de su tierra.

EN LA NIEVE. Soraire vive hoy en el sur del país, pero le gustaría ofrecer también en la provincia, todo lo que su recorrido por los sabores le dejó.
EN LA NIEVE. Soraire vive hoy en el sur del país, pero le gustaría ofrecer también en la provincia, todo lo que su recorrido por los sabores le dejó.
Por Ariane Armas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El chef tucumano Rafael Soraire recorrió 33 países cocinando y busca hoy revalorizar la gastronomía tradicional de su provincia natal tras formarse con figuras internacionales.
  • Oriundo de Lules, trabajó en cocinas de Latinoamérica, Europa y África junto a reconocidos chefs, una experiencia global que transformó su mirada sobre las raíces culinarias.
  • Radicado en la Patagonia, planea regresar a Tucumán para aplicar sus saberes e impulsar platos identitarios del norte argentino más allá de los clásicos populares.
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