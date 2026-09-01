¿Buscás trabajo? Esta es la IA que analiza tu CV, detecta qué le falta y lo adapta a cada oferta

Buscar el primer trabajo suele traer una duda: ¿qué poner en el CV y cómo hacer para que destaque entre tantos candidatos? Hay una plataforma que utiliza inteligencia artificial para acompañar distintas etapas de una búsqueda laboral. Permite crear o subir un currículum, analizarlo y adaptarlo a diferentes ofertas. También ofrece herramientas para generar cartas de presentación y organizar las postulaciones.