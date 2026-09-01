¿Buscás trabajo? Esta es la IA que analiza tu CV, detecta qué le falta y lo adapta a cada oferta

Resumen para apurados
- La plataforma web JobStep lanzó una herramienta con inteligencia artificial que analiza, puntúa y adapta currículums a ofertas de empleo específicas para optimizar postulaciones.
- El sistema compara el CV con las descripciones del puesto para resaltar habilidades clave, genera cartas de presentación y permite gestionar el seguimiento de candidaturas.
- La herramienta agiliza la inserción laboral juvenil y ahorra tiempo en la búsqueda, aunque expertos recomiendan verificar que los datos coincidan fielmente con el perfil real.
Buscar el primer trabajo suele traer una duda: ¿qué poner en el CV y cómo hacer para que destaque entre tantos candidatos? Hay una plataforma que utiliza inteligencia artificial para acompañar distintas etapas de una búsqueda laboral. Permite crear o subir un currículum, analizarlo y adaptarlo a diferentes ofertas. También ofrece herramientas para generar cartas de presentación y organizar las postulaciones.
JobStep.io es una propuesta que puede resultar útil para quienes buscan empleo y necesitan adaptar su perfil a distintos puestos sin tener que rehacer el CV desde cero cada vez.
Del CV general a uno adaptado
Uno de los principales recursos de JobStep es el análisis del currículum. El usuario puede subir un CV que ya tenga o crear uno nuevo y elegir entre distintas plantillas.
La plataforma revisa aspectos del documento y ofrece sugerencias para mejorar su estructura, contenido y presentación.
También permite copiar la descripción de una oferta laboral. A partir de esa información, la inteligencia artificial identifica los requisitos del puesto y propone cambios para destacar las experiencias y habilidades que tienen mayor relación con la búsqueda.
Por ejemplo, una persona puede tener experiencia en atención al público, manejo de redes sociales y tareas administrativas. Según el puesto al que quiera postularse, podrá darle mayor importancia a unas habilidades que a otras.
Cartas de presentación con IA
JobStep también cuenta con una herramienta para crear cartas de presentación. Para hacerlo, toma como referencia la información del currículum y los requisitos de la oferta laboral.
Esto puede servir como punto de partida para quienes no saben cómo presentar su perfil ante una empresa o qué información incluir en este tipo de textos.
De todos modos, antes de enviar una carta o un CV creado con inteligencia artificial conviene revisar cada dato. La experiencia, los conocimientos y las habilidades mencionadas tienen que coincidir con el perfil real de la persona.
Una forma de ordenar las postulaciones
Una búsqueda laboral puede terminar con varios CV enviados a distintas empresas y, después de un tiempo, resultar difícil recordar dónde se presentó cada candidatura.
Para eso, JobStep incluye una herramienta de seguimiento de postulaciones. El usuario puede organizar sus búsquedas y consultar el estado de cada candidatura desde un mismo espacio.
La plataforma también ofrece una función para encontrar ofertas laborales y ordenarlas según su coincidencia con el perfil del usuario.
¿Es gratis?
JobStep cuenta con un plan gratuito que incluye herramientas para crear un CV con inteligencia artificial, utilizar plantillas, recibir una puntuación del currículum y hacer un seguimiento de las búsquedas laborales.
Las funciones más avanzadas, como adaptar el CV a ofertas específicas y generar cartas de presentación, están disponibles dentro de los planes pagos.
Una ayuda para la búsqueda laboral
Para quienes están buscando su primer empleo o quieren renovar su currículum, este tipo de herramientas puede servir para detectar aspectos que necesitan mejorar y preparar una postulación más ajustada a cada oferta.
La inteligencia artificial puede ahorrar tiempo y ayudar a ordenar la información. El desafío sigue siendo contar con claridad qué sabe hacer cada persona y qué experiencia puede aportar.