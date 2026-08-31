Cómo se calcula el “interés” UVA y qué riesgos representa para los nuevos créditos hipotecarios
El plan oficial de $ 2 billones con fondos de la Anses fija una tasa tope del 7,5% más inflación, pero el mecanismo de ajuste por costo de vida y los ingresos exigidos obligan a mirar la letra chica antes de endeudarse a 20 o 25 años.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino lanzó créditos hipotecarios UVA por $2 billones de la Anses, con una tasa tope del 7,5% más inflación para financiar viviendas.
- El mecanismo de ajuste por costo de vida y las exigencias de ingresos conllevan riesgos financieros a largo plazo para los tomadores que se endeuden a plazos de 20 o 25 años.
- Especialistas advierten sobre la necesidad de analizar la letra chica ante la evolución inflacionaria, factor clave para evitar desfasajes en las cuotas futuras.
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