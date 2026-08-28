Denuncia contra Irán: más de 500 ejecuciones en lo que va del año

Al menos 511 personas han sido ejecutadas en lo que va de 2026, según la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, incluidas al menos 29 personas relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero. Entre los ejecutados se encuentran al menos 16 mujeres y 13 “presos políticos” afiliados a grupos de oposición prohibidos, señaló la organización.