Denuncia contra Irán: más de 500 ejecuciones en lo que va del año

Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de año, tras un nuevo aumento de los ahorcamientos en los últimos días, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump exigió su detención, informó una ONG.
Al menos 511 personas han sido ejecutadas en lo que va de 2026, según la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, incluidas al menos 29 personas relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero. Entre los ejecutados se encuentran al menos 16 mujeres y 13 “presos políticos” afiliados a grupos de oposición prohibidos, señaló la organización.
Los activistas acusan a Irán de utilizar la pena capital como medio para intimidar a la población tras las protestas y la guerra que estalló el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.
“Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas”, declaró el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam. “Nos preocupa que esta tendencia pueda empeorar en los próximos meses”, agregó.