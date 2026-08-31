Política

Osvaldo Jaldo desafió a Juan Manzur y Juri Debo metió fichas sobre una posible definición para antes de diciembre

El gobernador cruzó al senador nacional, mientras que su aliado lo respaldó: "el peronismo nacional lo está mirando y le pidió que venga a Tucumán a ver cómo quitarle un cómplice a Milei".

Jaldo y Manzur, tiempo atrás / Archivo
Jaldo y Manzur, tiempo atrás / Archivo
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo y el senador Juan Manzur profundizaron su interna peronista tras cruces por el alineamiento provincial con el gobierno de Javier Milei.
  • El dirigente Fernando Juri Debo respaldó a Manzur y afirmó que el peronismo nacional le pidió intervenir en la provincia para frenar el acercamiento de Jaldo a la Casa Rosada.
  • La disputa anticipa una definición política clave antes de diciembre, lo que podría reconfigurar la conducción del PJ local y sus alianzas frente a la gestión libertaria.
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