Comienza el Festival de Cine de Venecia

Tras la conmoción que causó el año pasado La voz de Hind, sobre una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras huía de Ciudad de Gaza, esta vez puede ser el documental NAZA, en competición, el que levante revuelo. Codirigido por el periodista de investigación Yuval Abraham y la cineasta Rachel Szor, dos de los cuatro autores del oscarizado No other land (2024), NAZA aborda “los sistemas que están detrás de las masacres calculadas de los civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”, según se lee en la web de la Mostra. Otras cintas que abordan el conflicto israelopalestino son The road to Jericho, de Amos Gitai, y Citizen Osama.