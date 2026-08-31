"Sacarles agua a las piedras": por qué el plantel corto es el verdadero rival de Atlético Tucumán
Entre la obligación de "inventar" puestos por la escasez y el temor a hacer cambios que descompensen al equipo, Julio César Falcioni sostiene la levantada sobre un hilo muy delgado. La falta de recambio y variantes parece ser el límite más difícil de superar.
Resumen para apurados
- Julio César Falcioni sostiene la levantada de Atlético Tucumán en el torneo local, aunque la falta de recambio y variantes en su plantel amenaza el rendimiento del equipo.
- Ante las bajas, el DT debió recurrir a juveniles y reubicar piezas sin variantes directas, evitando realizar cambios en los partidos para no descompensar la estructura táctica.
- Con nueve fechas restantes y los cuartos de final de la Copa Argentina por disputar, el desgaste físico y la escasez de suplentes serán el principal obstáculo del "Decano".
Ya es un lugar común decir que Atlético Tucumán logró una notable levantada de la mano de Julio César Falcioni. La solidez defensiva, el orden táctico y la costumbre de sumar puntos han cambiado la cara de un equipo que parecía condenado a sufrir. Pero detrás del optimismo de los resultados hay una realidad que el “Emperador” repite en casi cada conferencia de prensa: el principal enemigo de este proceso no son los rivales de turno, sino la falta de recambio y profundidad de su plantilla. El entrenador le está sacando agua a las piedras, pero el margen de maniobra es tan estrecho que cualquier imprevisto puede desarmar el equilibrio conseguido con un plantel muy limitado.
Sin plan B: la dura realidad al mirar al banco
La insistencia del DT en repetir el once titular y su resistencia a hacer cambios (realizó solo tres en el duelo ante Belgrano) no son un capricho. Son la consecuencia de mirar hacia el banco y no encontrar alternativas que garanticen el mismo rendimiento. “Ustedes ven que yo repito formaciones. Lo hago porque tenemos un plantel muy acotado”, explicó.
Esa desconfianza en el recambio se traduce en el temor a descompensar la estructura táctica en los momentos más calientes de los partidos. En el debut del torneo, ante las preguntas de la prensa por la tardanza de las variantes, el técnico fue directo: “Cuando uno ve el equipo seguro, a veces no lo quiere tocar porque el que entra uno no sabe cómo entra; cuesta tomar una decisión para no hacer cagadas. Así de simple”. Para Falcioni, el banco no es una fuente de soluciones, sino un peligro de desorden.
Esa misma lógica explica por qué el equipo no arriesga más en ataque. “Sé los jugadores que tengo, y sé que lo que les pido, lo pueden hacer”, resumió el técnico. La frase funciona como una declaración de límites: no pide más porque sabe que no hay margen para pedirlo.
La obligación de inventar
La escasez es tan aguda que la baja de un solo futbolista obliga al cuerpo técnico a improvisar funciones y reacomodar piezas en puestos que no les son naturales. Un ejemplo claro es el sector izquierdo del mediocampo, donde el uruguayo Franco Nicola es la única opción con el perfil adecuado. “La gente tiene que entender que tenemos un plantel muy corto y cuando, por ejemplo, sale Nicola, tenemos que inventar. Hoy lo pasamos a Godoy del otro lado... Es el único zurdo que tenemos”, dijo resignado.
Esta situación explica también la postura firme del “Emperador” para frustrar la salida de Nicolás Laméndola hacia Newell's. Perder al extremo titular era un riesgo que el club no podía permitirse.
Auxilio de la cantera
En este escenario de carencia, la irrupción de chicos de la Reserva no respondió a un proceso de promoción planificado, sino a la urgencia de cubrir baches. Las apariciones fundacionales de este ciclo fueron el volante Leonel Vega y el central Luciano Vallejo. Hoy, ambos son titulares e indiscutidos en el equipo.
Falcioni tuvo la fortuna de que estos juveniles maduraran rápido y respondieran con solvencia desde el primer minuto. Tras el empate contra Banfield, reconocía los frutos de esa búsqueda forzada pero advertía el precio físico que debían pagar por la exigencia de la máxima categoría: “El partido fue muy bueno... pero también sufren el desgaste de empezar a jugar en el fútbol profesional”.
El hallazgo de Vega y la consolidación de Vallejo sirvieron para disimular un panorama que, de otra forma, habría sido un vacío en la mitad de la cancha y en la zaga defensiva. “No tenemos mucho más recambio. Sí. Especialmente en ese sector [el mediocampo]”, remarcaba el entrenador tras igualar ante el “Taladro”. Si el rendimiento inmediato de estos chicos no hubiera sido bueno, la estructura de juego de Atlético se habría resentido por completo. Con ellos, el estratega encontró soluciones de apuro, pero depender de jóvenes que hace pocos meses miraban los partidos por TV es el síntoma más claro de una plantilla sin red de contención.
El costo de las bajas
La prueba más clara de este límite ocurre cuando falta alguno de los nombres clave. El partido contra Sarmiento fue un buen ejemplo. Ese día, el técnico decidió preservar a Vega porque venía con una molestia física y necesitaban cuidarlo para el duelo copero ante Independiente. El resultado de su ausencia fue inmediato: sin su dinámica, el mediocampo se descompuso, Julián Fernández —el reemplazo táctico más parecido— no estuvo a la altura, y el equipo perdió el control de las segundas jugadas y cayó por 2-1 en casa.
Esa misma tarde, ante la lesión muscular de Leandro Díaz, el DT debió improvisar a Ramiro Ruiz Rodríguez en la delantera. Alexis Canelo, el refuerzo que llegó para ser el suplente del “9”, tampoco logró consolidarse ni mostrar jerarquía todavía. Aunque Manuel Brondo ha exhibido algunas credenciales interesantes, todavía es un jugador en desarrollo que alterna rendimientos. Cuando falta el engranaje titular, se nota en el funcionamiento.
El riesgo en la recta final
Julio César Falcioni le devolvió competitividad y carácter a Atlético. Pero exprimir una nómina corta tiene un límite, y todavía quedan nueve fechas por disputarse en el Clausura, además de los cuartos de final de la Copa Argentina. Con al menos tres meses de competencia por delante, el principal rival del “Decano” sigue estando puertas adentro.
Con los duelos ante Racing y River en el horizonte, el plan del “Emperador” sigue en pie. Pero la principal amenaza con la que tendrá que convivir no son los cruces ante los grandes; es la falta de plantel.