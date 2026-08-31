"Sacarles agua a las piedras": por qué el plantel corto es el verdadero rival de Atlético Tucumán

El hallazgo de Vega y la consolidación de Vallejo sirvieron para disimular un panorama que, de otra forma, habría sido un vacío en la mitad de la cancha y en la zaga defensiva. “No tenemos mucho más recambio. Sí. Especialmente en ese sector [el mediocampo]”, remarcaba el entrenador tras igualar ante el “Taladro”. Si el rendimiento inmediato de estos chicos no hubiera sido bueno, la estructura de juego de Atlético se habría resentido por completo. Con ellos, el estratega encontró soluciones de apuro, pero depender de jóvenes que hace pocos meses miraban los partidos por TV es el síntoma más claro de una plantilla sin red de contención.