EE.UU. prepara la mayor revocación masiva de visas en su historia: 200.000 extranjeros bajo la lupa

El asilo como "laguna legal" bajo ataque

La administración fundamenta estas decisiones en la necesidad de cerrar brechas en el sistema. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, fue tajante en sus redes sociales al criticar el uso de visas de turista para fines migratorios permanentes: “La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas. El asilo no debería ser una laguna legal para eludir la ley de inmigración”, insistió.