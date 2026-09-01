La cifra de víctimas en Nepal se dispara en medio de la catástrofe

KATMANDÚ, Nepal.- Seis días después de las avalanchas que devastaron a Nepal y el Tíbet, la tragedia sigue agravándose. Solo en Nepal, la cifra de víctimas mortales ya supera las 900, y las autoridades saben que el número aumentará en los próximos días.
La preocupación se ha intensificado especialmente durante las últimas 24 horas, después de que la cantidad de desaparecidos se disparara de 2.502 a casi 4.000, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por la Autoridad Nacional para la Reducción y la Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal.
Entre quienes se desconoce su paradero figuran más de 600 trabajadores vinculados a distintos proyectos hidroeléctricos, tanto en funcionamiento como en construcción, ubicados en la zona más afectada por la catástrofe. Es decir, casi una cuarta parte del total de desaparecidos.
Las autoridades creen que muchos quedaron atrapados en túneles usados para desviar el agua de los ríos del Himalaya hacia las turbinas de las centrales hidroeléctricas.
El ejército de Nepal había rescatado hasta anoche, a 279 personas de diversos proyectos hidroeléctricos afectados, según informó el primer ministro Balendra Shah.
Para acelerar las labores de remoción de escombros, los equipos de rescate usan maquinaria pesada, drones y perros especializados, además de explosivos, según informó la oficina del primer ministro de Nepal. Especialistas de China, India y Corea del Sur se han sumado a las tareas de búsqueda en los túneles.
Los ojos sobre Trishuli
La tragedia del miércoles arrasó alrededor de 13 proyectos hidroeléctricos situados a lo largo de los ríos Bhotekoshi y Trishuli, especialmente en el distrito de Rasuwa, fronterizo con Tíbet, territorio controlado por China.
Todas las miradas están puestas en Trishuli 3A, una planta construida entre 2011 y 2019 que cuenta con un túnel de aducción de más de 4 kilómetros de longitud, a través del cual el agua del río Trishuli es dirigido hacia una casa de máquinas subterránea equipada con dos turbinas de 30 MW cada una.
Las autoridades sospechan que en ese túnel podría haber cientos de trabajadores atrapados. Así, en las últimas horas, unos 90 rescatistas, entre soldados, policías y miembros de protección civil, han sido desplegados en la planta hidroeléctrica y mediante el uso de maquinaria pesada y explosiones controladas, lograron abrir un acceso de unos 10 metros de profundidad.
Los rescatistas han lanzado mensajes a través de la abertura, pero, hasta ahora, no han obtenido respuesta desde el interior, informó la oficina del primer ministro a través de su cuenta de X. “Estos túneles son lo suficientemente grandes como para que pasen camiones. Hay suficiente espacio para que la gente se refugie allí”, explicó el profesor de la Universidad de Graz (Austria) Jakob Steiner.
Aunque las autoridades sospechan que la mayoría de los trabajadores atrapados están en el túnel de Trishuli 3A, también creen que hay decenas de obreros más atrapados en otras instalaciones similares, como Trishuli 1 y Trishuli 3B, ambas en construcción, así como en Chilime, inaugurada en 2003 y ubicada a unos 28 kilómetros de Trishuli 3A.
El domingo, a última hora, miembros del ejército nepalí lograron entrar en el túnel del proyecto hidroeléctrico de Rasuwagadhi, pero no encontraron a nadie.
Los militares utilizaron drones para explorar el interior del corredor en busca de sobrevivientes.
A pesar de la vulnerabilidad de la región a fenómenos naturales como terremotos, inundaciones y deslizamientos de tierra, la industria hidroeléctrica ha experimentado un auge en Nepal en la última década.
La abundancia de agua que fluye por ríos escarpados de los Himalayas y la proximidad de la zona a China han convertido al corredor fluvial del distrito de Rasuwa en uno de los lugares del país con mayor concentración de proyectos hidroeléctricos, tanto ejecutados como en desarrollo, lo que ha atraído a trabajadores no cualificados de todo el país.
Aferrados a la esperanza
Cientos de familias aguardan con angustia noticias sobre sus seres queridos desaparecidos tras la catástrofe.
Una de ellas es Sita Pandey, cuyo esposo trabajaba en la central hidroeléctrica Trishuli 3A. A pesar del paso de los días, sigue aferrada a la posibilidad de encontrarlo con vida. “Todavía tengo un 50% de esperanza de que esté vivo porque dispone de un sistema de oxígeno en el interior”, declaró al diario nepalí “Kantipur”.
De todos modos, reconoce que el tiempo juega en contra. “Con cada hora que pasa, esa esperanza se desvanece”, admitió.
En términos similares se expresó Priya Kharel, cuyo hermano trabajaba en la construcción de la central Trishuli 1 cuando ocurrió el desastre. “Quienes han regresado dicen que hay personas dentro del túnel. Por eso espero que puedan rescatarlo”, afirmó.
“Nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable -declaró el primer ministro nepalí- pero avanzamos con determinación para proteger la vida de los ciudadanos”.
Lodo hasta la cintura
En condiciones peligrosas y bajo la amenaza de una nueva crecida de las aguas, los rescatistas redoblaban anoche sus esfuerzos para intentar sacar posibles supervivientes del mar de barro que sepultó esta remota región del Himalaya.
Cubiertos a veces hasta la cintura en un pantano de barro gris y pegajoso, los rescatistas exploran, excavan y siguen rastreando en busca de supervivientes.
“Las dificultades son considerables”, resume el jefe adjunto del distrito siniestrado de Nuwakot, el policía E. Hawadi, al enumerar los desafíos a los que se enfrentan sus hombres. “Ya no hay carreteras. Todas han sido arrasadas por el deslave”, dijo.
Además de las víctimas, más de 2.500 edificios fueron destruidos en el valle del río Trishuli, un cálculo a partir de análisis satelitales del observatorio europeo Copernicus.