Trump excluyó a la Argentina de la nueva megacuota de carne: Brasil será el principal beneficiario

Desde el Salón Oval se lanzó una dura crítica a la gestión anterior, asegurando que el gobierno de Joe Biden dejó al sector con “una de las crisis de suministro de carne de res más graves de las últimas décadas”, lo que habría reducido el rodeo bovino a su nivel más bajo en 75 años. Factores como la sequía, los incendios forestales y las restricciones sanitarias a la importación de ganado en pie desde México -para evitar el gusano barrenador- han provocado que el Departamento de Agricultura (USDA) proyecte una caída del 4% en la producción local para el próximo año.