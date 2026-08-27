Trump excluyó a la Argentina de la nueva megacuota de carne: Brasil será el principal beneficiario

Resumen para apurados
- Donald Trump oficializó en EE.UU. una cuota libre de aranceles de 300.000 t de carne para bajar precios, excluyendo a Argentina y beneficiando a Brasil.
- La medida rige por 90 días ante la escasez bovina en EE.UU., pero margina a países con cupos consolidados como Argentina, que ya cuenta con 100.000 toneladas.
- Brasil será el principal beneficiario comercial en la región, mientras Washington busca aumentar 10% la oferta interna de carne molida a menores costos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó hoy una proclamación para ampliar de manera temporal el ingreso de carne vacuna magra sin aranceles, por fuera de los circuitos habituales. La medida contempla un total de 300.000 toneladas que ingresarán al mercado estadounidense en un plazo de 90 días a partir del 1° de septiembre de 2026.
A pesar de la magnitud del anuncio, la Argentina no podrá aprovechar este beneficio, ya que la normativa excluye específicamente a las naciones que ya cuentan con contingentes arancelarios propios.
Reglas de acceso y el "factor Brasil"
La decisión de la Casa Blanca establece un esquema de 100.000 toneladas mensuales destinadas exclusivamente a recortes magros para la elaboración de carne molida. El objetivo es que estos productos se comercialicen con un descuento cercano al 25% respecto de los valores actuales de importación. No obstante, el documento aclara que la medida no alcanza a los países con tratados de libre comercio o cuotas específicas, situación en la que se encuentran Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda.
Históricamente, Argentina contaba con un cupo de 20.000 toneladas, cifra que la administración Trump elevó a 100.000 este año. Al estar este cupo ya consolidado, el país queda técnicamente fuera del nuevo beneficio. En este escenario, Brasil surge como el gran ganador, al no poseer actualmente un cupo preferencial de acceso consolidado. Mario Ravettino, presidente del Consorcio Exportador ABC, confirmó esta lectura técnica. La medida es para países que no tengan una cuota específica en la OMC, por lo que Argentina y sus socios regionales “quedan afuera y el único beneficiado sería Brasil”.
Una respuesta a la "crisis de suministro" heredada
La administración Trump justificó este movimiento extraordinario citando la delicada situación de la ganadería local. Según la proclamación oficial, “el presidente Trump está tomando medidas decisivas para responder a las perturbaciones del mercado y a los desastres naturales, con el objetivo de garantizar un suministro adecuado y precios asequibles de los productos cárnicos para las familias estadounidenses”.
Desde el Salón Oval se lanzó una dura crítica a la gestión anterior, asegurando que el gobierno de Joe Biden dejó al sector con “una de las crisis de suministro de carne de res más graves de las últimas décadas”, lo que habría reducido el rodeo bovino a su nivel más bajo en 75 años. Factores como la sequía, los incendios forestales y las restricciones sanitarias a la importación de ganado en pie desde México -para evitar el gusano barrenador- han provocado que el Departamento de Agricultura (USDA) proyecte una caída del 4% en la producción local para el próximo año.
El enfoque económico y el futuro del rodeo nacional
A pesar de la apertura temporal a la importación, la Casa Blanca insistió en que su prioridad sigue siendo la protección del productor estadounidense. El comunicado destaca que la medida busca incrementar la oferta interna en un 10% sin perjudicar el mercado de hacienda para engorde. Según el documento oficial, el regreso de Trump al poder ya ha impulsado, por primera vez desde 2018, un aumento en la retención de vaquillonas y en la cantidad de cabezas de ganado.
La administración defendió su gestión integral del sector, mencionando incentivos fiscales y la reducción de la burocracia. Según señalaron, la medida refleja “el enfoque continuo de la Administración Trump en reducir los costos para todos los estadounidenses, que ha fortalecido la red de seguridad agrícola, ampliado el seguro de cosechas, reducido la burocracia y disminuido los costos para los agricultores”.