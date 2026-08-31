Política

Tres candidaturas anunciadas, los afiches camperistas y un desaire de LLA

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

AFICHES. Aparecieron los rostros de Mariano Campero y de José Seleme en San Miguel de Tucumán.
AFICHES. Aparecieron los rostros de Mariano Campero y de José Seleme en San Miguel de Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El escenario político de Tucumán suma tres candidaturas y afiches de Mariano Campero y José Seleme, en medio de tensiones con La Libertad Avanza.
  • La aparición de cartelería en San Miguel de Tucumán y los movimientos partidarios reflejan reconfiguraciones internas y cruces entre los referentes locales.
  • Estas definiciones anticipan una intensa disputa electoral y marcan el inicio del armado de alianzas clave para los próximos comicios en la provincia.
Resumen generado con IA
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