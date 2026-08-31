Tres candidaturas anunciadas, los afiches camperistas y un desaire de LLA

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Resumen para apurados
- El escenario político de Tucumán suma tres candidaturas y afiches de Mariano Campero y José Seleme, en medio de tensiones con La Libertad Avanza.
- La aparición de cartelería en San Miguel de Tucumán y los movimientos partidarios reflejan reconfiguraciones internas y cruces entre los referentes locales.
- Estas definiciones anticipan una intensa disputa electoral y marcan el inicio del armado de alianzas clave para los próximos comicios en la provincia.
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