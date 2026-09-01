Néstor Assaf: “La danza necesita más políticas e inversión”

- Mi misión principal es la enseñanza del ballet clásico y tanto este como el contemporáneo se sirven de esas herramientas. Una clase de ballet se prepara no solamente para el clásico, sino para otras disciplinas de la danza. El contemporáneo necesita sí o sí de lo clásico, porque es una rama de esa danza madre y se nutre de ella. Al trabajar con compañías contemporáneas, necesito y debo implementar la corrección de los movimientos; es un entrenamiento artístico que cubra las necesidades del contemporáneo. El bailarín clásico ya está más establecido, es como que no tiene que diverger su aprendizaje. Con la globalización y la mezcla de estilos, las compañías clásicas están haciendo mucho trabajo contemporáneo, por lo que todo está bastante ligado y muy conectado, parece que no hay tanta diferencia, porque los bailarines clásicos necesitan un trabajo contemporáneo y los contemporáneos necesitan lo clásico, la base técnica que les va a permitir tener más libertad, más recursos físicos, estilísticos y artísticos. No están tan separados y uno como maestro debe percibir las necesidades del bailarín, contemplando el momento del año, la hora del día, la programación anual, la obra que se esté representando en ese momento, su estado, si están más cansados, si hay alguno lesionado, si están descansados, si vuelven de vacaciones... Son tantos factores que la enseñanza o el entrenamiento que se debe ofrecer tiene que ser totalmente flexible, versátil, adaptable y consciente. Yo puedo llegar a la clase con una idea, pero tengo que observar muy bien lo que necesita el bailarín, no solamente entrenarlo y que esté preparado físicamente, sino que siga evolucionando. Cuando esté en una compañía necesita su instrumento, que es el cuerpo, afinado: no puede quedarse estancado y no seguir progresando o evolucionando.