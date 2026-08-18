Trump reavivó la tensión con Irán y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz como territorio de EEUU

Resumen para apurados
- Donald Trump publicó un mapa que presenta al estratégico estrecho de Ormuz como territorio de EE.UU., tras el estancamiento de las negociaciones diplomáticas con Irán.
- El hecho ocurre mientras Teherán amenaza con cerrar el paso marítimo y Washington descarta diálogos, justificando Trump su reclamo en el control militar de la zona.
- Al ser una ruta clave para el transporte global de petróleo y gas, la disputa agrava la incertidumbre en los mercados energéticos y la estabilidad de Medio Oriente.
Donald Trump volvió a elevar la tensión con Irán al publicar en su red social un mapa que presenta al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos”, en momentos en que las negociaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas.
La publicación del mandatario estadounidense se conoció después de que afirmara que no existen conversaciones en curso ni encuentros previstos con autoridades iraníes. Al mismo tiempo, Trump sostuvo que el estratégico paso marítimo se encuentra “abierto y operativo”.
Desde Irán, en cambio, mantienen una postura contraria y aseguran que el estrecho permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con las condiciones acordadas previamente.
La advertencia de Trump sobre el estrecho de Ormuz
La imagen difundida por Trump se suma a sus declaraciones previas sobre la posibilidad de incorporar formalmente el estrecho de Ormuz a territorio estadounidense.
El mandatario vinculó esa iniciativa con una eventual derrota iraní y con el control militar que Washington ejerce sobre la zona, en medio de una disputa que convirtió a la estratégica vía marítima en uno de los principales puntos de conflicto entre ambos países.
Por qué es clave el estrecho de Ormuz
El estrecho de Ormuz constituye una ruta fundamental para el transporte internacional de petróleo y gas. Por ese motivo, las restricciones sobre la navegación generaron preocupación en los mercados energéticos y entre los países de la región.
La disputa por su control se convirtió así en uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos e Irán, con posibles consecuencias sobre la navegación, el suministro energético y la estabilidad de Medio Oriente.