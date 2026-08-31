Los rescates en Nepal y en China avanzan con dificultad

Algunos equipos lograron avanzar hasta la entrada de un túnel de la central hidroeléctrica de Trishuli-3, donde las autoridades creen que un centenar de trabajadores permanecen atrapados desde la catástrofe. En el lado chino, en la región del Tíbet, los rescatistas fueron trasladados a un lugar seguro tras la formación de un lago represado por un deslizamiento de tierra.