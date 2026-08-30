Cámara Tucumana de la Construcción: la voz de la industria de la construcción en Tucumán
Con más de seis décadas de trayectoria, la Cámara Tucumana de la Construcción atraviesa una nueva etapa institucional, ampliando su representación y reafirmando su compromiso con una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de la provincia.
La institución nació el 10 de mayo de 1963, cuando un grupo de empresarios vinculados a la ejecución de obras públicas se reunió en un local provisorio de calle Junín 50, en San Miguel de Tucumán. El objetivo planteado desde aquel primer encuentro fue constituir una entidad capaz de representar y defender los intereses de las empresas vinculadas a las obras realizadas y por realizar en Tucumán.
Desde entonces, la Cámara acompañó más de 60 años de transformación de la provincia y de la propia actividad. Cambiaron los sistemas constructivos, las tecnologías, las empresas, las necesidades de infraestructura y las formas de contratación, pero permaneció un principio esencial: la necesidad de que la industria de la construcción tenga una representación empresaria sólida, capaz de dialogar con el Estado y con el conjunto de la sociedad.
Una Cámara para toda la industria de la construcción
Uno de los cambios institucionales más importantes se produjo en 2025, con la modificación del Estatuto de la Cámara.
Esta reforma significó una ampliación sustancial de su representación. La institución comprende hoy a las empresas dedicadas a la ejecución de obras públicas y privadas, pero también abre sus puertas a proveedores de materiales y servicios, desarrolladores inmobiliarios y empresas vinculadas a actividades afines.
El cambio parte de una concepción clara: la construcción no termina en la empresa que ejecuta una obra. Detrás de cada proyecto existe una amplia cadena productiva compuesta por proveedores, profesionales, desarrolladores, fabricantes, transportistas, empresas de servicios, equipos y trabajadores.
Por eso, la Cámara busca representar integralmente a la industria de la construcción de Tucumán y constituirse en un ámbito común desde el cual trabajar sobre los desafíos del sector, generar mejores condiciones para invertir, promover la actividad y contribuir a la generación de empleo.
Actualmente, la Cámara cuenta con 45 empresas asociadas, vinculadas a distintos segmentos de esta industria.
Obra pública, empresas y empleo
Dentro de esta visión integral del sector, la Cámara considera fundamental destacar el esfuerzo que actualmente realiza el Gobierno de la Provincia de Tucumán para sostener la obra pública, especialmente frente a un contexto nacional complejo para la actividad.
La continuidad de una obra representa mucho más que su avance físico. Cada proyecto que permanece activo significa trabajadores que conservan sus puestos, profesionales desarrollando sus tareas, empresas funcionando y una extensa red de proveedores y prestadores de servicios que continúa produciendo.
Uno de los ejemplos más importantes es el desarrollo PROCREAR Tucumán, en Manantial Sur, un proyecto de gran magnitud que contempla aproximadamente 1.600 viviendas y 1.400 lotes con servicios, además de la infraestructura y los equipamientos necesarios para el funcionamiento del nuevo desarrollo urbano.
Luego de la interrupción del financiamiento nacional, el Gobierno provincial tomó la decisión de avanzar con la continuidad del emprendimiento utilizando recursos de Tucumán.
Actualmente participan de estas obras 22 empresas tucumanas, de las cuales 21 son integrantes de la Cámara Tucumana de la Construcción. De las 22 empresas participantes, 17 intervienen en la construcción de viviendas y cinco tienen a su cargo trabajos de infraestructura.
Para la Cámara, estos números permiten dimensionar concretamente el efecto de mantener activa la inversión pública: empresas tucumanas trabajando, puestos de trabajo que se sostienen y recursos que continúan circulando dentro de la economía provincial.
Desde la institución se valora especialmente el esfuerzo que realiza el Gobierno de Tucumán para mantener en ejecución este tipo de proyectos y sostener una actividad que tiene un profundo impacto económico y social.
En este contexto, la Cámara considera fundamental que la obra pública continúe siendo una prioridad para la Provincia, entendiendo que la infraestructura no solamente permite resolver necesidades concretas de la sociedad, sino que constituye además una importante herramienta para generar actividad y empleo.
El efecto multiplicador de la construcción
La construcción posee una característica que la convierte en una actividad estratégica: su capacidad para movilizar una extensa cadena productiva.
Cuando una obra comienza o continúa, no trabaja únicamente la empresa constructora. También lo hacen los proveedores de materiales, transportistas, talleres, empresas de maquinaria, profesionales, técnicos, comercios y prestadores de numerosos servicios.
Una obra genera trabajo antes, durante y después de su ejecución.
Por este motivo, fortalecer a las empresas tucumanas significa también preservar una capacidad técnica y productiva que llevó décadas desarrollar y que constituye un patrimonio económico de la provincia.
Las empresas locales generan empleo, incorporan profesionales y trabajadores tucumanos, compran materiales y servicios dentro de la provincia, invierten en equipamiento y mantienen estructuras empresariales preparadas para afrontar las obras que Tucumán necesita.
Una conducción comprometida con el sector
La Comisión Directiva de la Cámara Tucumana de la Construcción está integrada por representantes de diferentes empresas de la actividad:
Presidente: Ing. Jorge Garber – Constructora Gama S.A.
Vicepresidente: Ing. Máximo Ledesma Alfaro – Alfa Constructora SRL.
Secretario General: Ing. Luis M. García – Geconpe S.R.L.
Secretario de Hacienda: Arq. Gustavo Mansueto – Anticorrosiva del Norte S.R.L.
Secretario de Asuntos Técnicos: Ing. Reynaldo Gianinni – IGMA Construcciones S.R.L.
Secretario de Prensa: Rodolfo Bollero – Intelec S.R.L.
Vocal: Ing. Nicolás Graña – Ingema S.R.L.
Vocal Suplente 1°: CPN Santiago Álvarez González – Alpre S.A.
Vocal Suplente: Ing. Diego Meneghini – Queñoa S.A.
Tribunal de Ética: Ing. Adolfo Waisman – Mediterráneo S.A.; Agrim. Oscar Blasco – Codesa S.R.L.; Ing. Adrián Castillo – Osym S.R.L.
Suplentes del Tribunal de Ética: Ing. Eduardo Schuttemberguer – Saiko S.A.; Lic. Martín Baronetto – Baronetto S.R.L.
Síndico Titular: Dr. Guillermo Gutiérrez Falcón – Sica Río Grande S.R.L.
Síndico Suplente: Arq. Fernanda Díaz Fontdevila – Tecno Construcciones S.R.L.
Una Cámara que mira hacia el futuro
La construcción enfrenta nuevos desafíos. La incorporación de tecnología, la mejora de la productividad, la profesionalización de las empresas, la capacitación permanente, la seguridad y la sostenibilidad son algunos de los temas que marcarán el desarrollo de la actividad durante los próximos años.
Pero existe también un desafío fundamental: generar condiciones para que las empresas puedan trabajar, invertir, desarrollarse y seguir generando empleo.
Para lograrlo, la Cámara considera indispensable profundizar el diálogo y la articulación entre el sector público y el privado, buscando puntos de encuentro que permitan impulsar nuevas inversiones y desarrollar la infraestructura que Tucumán necesita.
Más de seis décadas después de su creación, la institución mantiene el espíritu que dio origen a aquel primer encuentro de empresarios en 1963, aunque con una representación mucho más amplia.
Hoy, la Cámara Tucumana de la Construcción representa a la industria de la construcción de Tucumán: a quienes ejecutan obras públicas y privadas, a quienes desarrollan proyectos, a quienes suministran materiales y servicios y a las empresas que forman parte de una de las cadenas productivas más importantes de la provincia.
Su compromiso es continuar defendiendo la actividad, fortaleciendo a las empresas tucumanas y trabajando para que la construcción siga siendo sinónimo de inversión, empleo y desarrollo para Tucumán.