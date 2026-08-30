Cámara Tucumana de la Construcción: la voz de la industria de la construcción en Tucumán

Desde entonces, la Cámara acompañó más de 60 años de transformación de la provincia y de la propia actividad. Cambiaron los sistemas constructivos, las tecnologías, las empresas, las necesidades de infraestructura y las formas de contratación, pero permaneció un principio esencial: la necesidad de que la industria de la construcción tenga una representación empresaria sólida, capaz de dialogar con el Estado y con el conjunto de la sociedad.