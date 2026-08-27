Tragedia en Nepal: cuál es la diferencia entre un alud, una avalancha y una riada

¿Qué son una avalancha y un alud?

Los términos alud y avalancha se utilizan como sinónimos para referir al mismo fenómeno natural. El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define “avalancha” simplemente como un sustantivo femenino. Su única acepción es “alud”. A su vez, el alud tiene dos acepciones. Por una parte, se define como “gran masa de nieve que se derrumba de los montes con violencia y estrépito” y, por otra, como “masa grande de una materia que se desprende por una vertiente, precipitándose por ella”.