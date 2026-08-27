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Tragedia en Nepal: cuál es la diferencia entre un alud, una avalancha y una riada

Nepal enfrenta una de las peores tragedias naturales de los últimos años, con cientos de muertos y más de 1.300 desaparecidos tras una violenta riada.

Tragedia en Nepal: cuál es la diferencia entre un alud, una avalancha y una riada
Imagen capturada por una cámara de seguridad de Nepal
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Una violenta riada provocada por un sismo y un posible colapso glaciar dejó más de 350 muertos y 1.300 desaparecidos en la zona montañosa entre Nepal y el Tíbet.
  • Un temblor de 4,4 causó un desprendimiento de tierra que bloqueó temporalmente el río Bhote Koshi, creando un dique natural que cedió y desató una devastadora crecida.
  • El desastre evidencia la extrema vulnerabilidad del Himalaya ante fenómenos climáticos y sísmicos, reabriendo el debate sobre los sistemas de alerta temprana en la región.
Resumen generado con IA

Las autoridades de Nepal informaron la desaparición de al menos 1.300 personas y la muerte de más de 350 este miércoles, luego de que una feroz riada arrasara con varios distritos de Katmandú, en el límite con China. A su vez, la mayoría de los afectados se encontraban en el Kailash Mansarovar, un monte perteneciente a la cordillera del Himalaya, ubicado en jurisdicción del Tíbet.

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Hasta este jueves a primera hora, se recuperaron 359 cuerpos de la riada, según informó la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal. Las imágenes que circularon a través de las redes sociales en todo el mundo dejaron claro que se trataba de un fenómeno natural, pero en principio no hubo coincidencia sobre si se trataba de una avalancha, una crecida, una riada o un alud.

¿Qué son una avalancha y un alud?

Los términos alud y avalancha se utilizan como sinónimos para referir al mismo fenómeno natural. El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define “avalancha” simplemente como un sustantivo femenino. Su única acepción es “alud”. A su vez, el alud tiene dos acepciones. Por una parte, se define como “gran masa de nieve que se derrumba de los montes con violencia y estrépito” y, por otra, como “masa grande de una materia que se desprende por una vertiente, precipitándose por ella”.

Por lo tanto, cabría pensar que el gran desprendimiento de hielo, tierra y árboles que se produjo en el límite entre Nepal y China podría ser un alud o una avalancha. En todo caso, ambos implican el desprendimiento de terreno en una montaña que cobra fuerza y es capaz de arrastrar otros elementos a su paso.

¿Qué es una riada?

El Diccionario de la RAE también tiene una definición para la palabra “riada”. La categoriza como un sustantivo femenino y su única acepción es: “avenida, inundación, crecida”. A su vez, “inundación” se define como “acción y efecto de inundar” o “cantidad excesiva de algo”; y “crecida”, como “aumento del caudal de los ríos y arroyos”.

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Cuando se habla de una riada, también se puede utilizar el término inundación relámpago. Se trata de la crecida súbita del caudal de un río. Este, como en el caso de Nepal, puede estar ubicado en una montaña. Son muchos los motivos que pueden dar origen a una riada y, en general, puede alcanzar una gran fuerza a medida que avanza.

¿Qué originó la riada de Nepal?

En muchos casos, las riadas se deben a un aumento repentino debido a una fuerte tormenta en algún tramo de un río que luego baja con fuerza. En Nepal, las primeras investigaciones apuntan a un sismo que se produjo minutos antes del desastre. Un temblor de magnitud 4,4 habría producido un desplazamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi temporalmente.

Ese bloqueo pudo haber creado un dique natural que con los minutos cedió, dando paso a un caudal con una elevada presión por el agua.

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Otra de las hipótesis que se manejan, y que no es excluyente con la anterior, es el posible colapso de un glaciar en el Tíbet. Este tipo de derrumbes produce un incremento automático del caudal de un río en pocos segundos.

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