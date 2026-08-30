La nueva Responsabilidad Social Empresaria: formar líderes, no solo plantar árboles
3/6 Serie: impacto de la Inteligencia Artificial en la empresa. Las empresas del futuro (del lunes que viene) funcionarán con equipos más chicos haciendo diez veces más. Frente a ese escenario, la tarea central de un directivo es capacitar a su gente en inteligencia artificial para que aprendan a emprender, tanto dentro como fuera de la organización.
Fundador de FALK Academy, FALK AI, FALK Impellers y FALK Advertising Matters, Socio de Pieper AI y Selected Power User por Google DeepMind. Es pensador, comunicador, formador e impulsor de innovación y transformación.
Lo que estamos viviendo no es la quinta Revolución Industrial. Es un cambio de era. Esa idea debe quedar grabada porque es la clave para entender lo que vamos a vivir la próxima década.
La máquina de vapor, la electricidad, el microchip y el internet multiplicaron la fuerza de nuestros músculos y la velocidad de nuestros cálculos, pero tenían un límite infranqueable: no podían generar nuevos datos a partir de los datos que recibían. La Inteligencia Artificial rompió esa frontera. Procesa, cruza y escupe nueva información, nuevos diagnósticos y nuevas hipótesis sin entenderlos, impulsada por una “Voluntad Artificial” incansable.
Nos definimos como homo narrans: los seres que contamos historias, redactamos contratos y formulamos diagnósticos para darle sentido al caos. Cuando un modelo algorítmico genera un informe de mercado en tres segundos o resuelve un problema de física teórica a la madrugada, el conocimiento técnico acumulado se convierte, de la noche a la mañana, en un commodity instantáneo y gratuito.
El saber técnico ya no es un castillo inexpugnable. Y eso cambia todas las reglas del juego.
El fin de las etiquetas y el triunfo de las virtudes
Durante décadas nos encerramos en cómodas etiquetas kantianas: "yo soy contador", "yo soy diseñador", "yo soy el de sistemas". Nos definía el molde de nuestra carrera universitaria o el casillero de nuestro organigrama.
Hoy, esa frontera se pulverizó. Si cualquier colaborador tiene a su disposición una orquesta algorítmica capaz de redactar, programar, calcular y traducir, la etiqueta profesional salta por los aires. Ya no vale cuánto sabés de memoria, sino qué sos capaz de orquestar con ese saber.
En un mundo donde la máquina democratiza el conocimiento experto, lo único que cotiza alto son las virtudes: la curiosidad, la creatividad, el pensamiento analítico y el pensamiento crítico.
La pregunta que le quema las manos al management no es cómo reemplazar personas por software. La pregunta de fondo es: ¿cómo transformar a cada colaborador en el director de su propio trabajo?
De empleados que esperan órdenes a Líderes de Proyecto
El viejo management piramidal —donde un gerente distante tomaba decisiones y un ejército de empleados ejecutaba mandados— dejó de farmear aura. No suma, resta. Vamos hacia un ecosistema productivo donde organizaciones mucho más ágiles y con menos personas van a lograr resultados diez veces superiores.
En ese nuevo territorio, todos tenemos que convertirnos en Líderes de Proyecto (Project Managers). No importa si estás en la recepción, en el taller de mantenimiento, en el departamento de ventas o en el directorio: liderar un proyecto significa agarrar un problema real y llevarlo a buen puerto de punta a punta.
Para lograrlo en la práctica sugiero a mis clientes enseñar a gestionar estas 4 “P”:
1. Problema (o Propósito): Entender cuál es el dolor concreto del cliente o de la organización que estamos resolviendo. Acá la máquina es ciega; el ojo humano es el único que detecta el matiz y la necesidad real.
2. Personas: Alinear voluntades, escuchar al equipo, generar empatía y construir confianza interpersonal. La IA puede simular respuestas amables, pero no puede mirar a los ojos.
3. Plata (Presupuesto y Recursos): Calcular costos, optimizar recursos y entender de dónde sale cada centavo para que una buena idea no se convierta en un pasatiempo ruinoso. La pantalla proyecta escenarios financieros en segundos; nosotros decidimos el riesgo.
4. Plazos: Dividir la iniciativa en etapas alcanzables y respetar el compromiso asumido. Si una idea no tiene fecha de entrega, no es un proyecto: es mero chamuyo.
Cuando un trabajador domina estas cuatro dimensiones con el auxilio de la IA, deja de ser un engranaje pasivo y se transforma en un hacedor soberano.
Sembrar cabezas: la verdadera ecología empresarial
Querido lector, quí viene lo importante. Soy un convencido apasionado de la sostenibilidad. Cuidar el medioambiente, reducir la huella de carbono y respetar la comunidad no son negociables: son el piso ético mínimo sobre el que debe levantarse cualquier negocio viable.
Pero seamos honestos: la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) no puede seguir reduciéndose a la foto de fin de año plantando diez arbolitos. Hoy, la mayor responsabilidad ética y social de un directivo es invertir en la soberanía intelectual y operativa de sus propios colaboradores. Capacitarlos a fondo en el uso profesional y crítico de la inteligencia artificial y potenciar sus virtudes humanas.
¿Por qué? Porque el mercado laboral se está reconfigurando a una velocidad brutal. Habrá empresas que se achiquen y reestructuren sus plantillas. Si dejás a tu gente ignorante, los condenás a la intemperie; pero si los formás como Líderes de Proyecto con solvencia tecnológica, les estás regalando su mayor capital: la capacidad de emprender y generar valor por su cuenta el día que les toque salir a la cancha.
Hace dos años, cuando entraba a los directorios a proponer estos procesos de formación e implementación profunda, remaba en dulce de leche para convencerlos. Hoy los teléfonos no paran de sonar: las empresas están desesperadas por entender cómo transformar sus equipos, intuyendo que el agua les llegó al cuello.
El deber de un líder no es retener empleados dependientes por miedo a que se vayan. Es formar líderes resolutivos autónomos.
El resorte comprimido y el orgullo de hacer diez veces mejor
Cuando explico este proceso en las empresas, suelo juntar los dedos de la mano imitando la figura de un resorte. La capacitación en estas herramientas no produce magia instantánea. Al principio apretás, invertís tiempo, chocás con la fricción del aprendizaje y parece que no pasa nada. La tentación del impaciente es aflojar la presión y volver a la comodidad de la rutina.
Pero si sostenés el esfuerzo y tu equipo incorpora el método, el resorte se libera y salta con una fuerza colosal.
El objetivo de ese salto no es ahorrar quince minutos para hacer más rápido un informe mediocre. El objetivo es hacerlo diez veces mejor. Lograr una profundidad que antes era impensada. El futuro del trabajo no pertenece a los que compran tecnología para recortar cabezas, sino a las empresas con el coraje de sembrar futuro en la mente de su gente.
Bye, mi querido lector.