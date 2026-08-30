La nueva Responsabilidad Social Empresaria: formar líderes, no solo plantar árboles

¿Por qué? Porque el mercado laboral se está reconfigurando a una velocidad brutal. Habrá empresas que se achiquen y reestructuren sus plantillas. Si dejás a tu gente ignorante, los condenás a la intemperie; pero si los formás como Líderes de Proyecto con solvencia tecnológica, les estás regalando su mayor capital: la capacidad de emprender y generar valor por su cuenta el día que les toque salir a la cancha.