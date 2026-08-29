Política

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán toma medidas tras el incumplimiento de las apps de transporte

La Capital creará un registro propio de conductores de Uber, Didi y Cabify para avanzar con el control de los vehículos del nuevo Sutrapa.

APPS DE TRANSPORTE. El municipio reguló las plataformas digitales en diciembre del año pasado.
APPS DE TRANSPORTE. El municipio reguló las plataformas digitales en diciembre del año pasado.
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Miguel de Tucumán creará un registro de choferes de Uber, Didi y Cabify ante los incumplimientos de las aplicaciones tras su regulación.
  • La medida surge tras la normativa aprobada en diciembre pasado, buscando avanzar con el control efectivo de los vehículos dentro del nuevo Sutrapa.
  • El padrón municipal permitirá fiscalizar a los conductores de plataformas digitales y formalizar el servicio de transporte en la capital tucumana.
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