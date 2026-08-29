La Municipalidad de San Miguel de Tucumán toma medidas tras el incumplimiento de las apps de transporte

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán creará un registro de choferes de Uber, Didi y Cabify ante los incumplimientos de las aplicaciones tras su regulación.
- La medida surge tras la normativa aprobada en diciembre pasado, buscando avanzar con el control efectivo de los vehículos dentro del nuevo Sutrapa.
- El padrón municipal permitirá fiscalizar a los conductores de plataformas digitales y formalizar el servicio de transporte en la capital tucumana.
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