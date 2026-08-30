El empate con Belgrano extendió la deuda de Atlético como local: por qué le cuesta generar juego

Atlético volvió a mostrar que su mejor versión aparece cuando no tiene la obligación de construir. El 4-1-4-1 funciona con mucha más naturalidad sin pelota: Vega protege el centro, los volantes retroceden y el bloque se vuelve compacto. El inconveniente surge después de la recuperación. Al equipo le falta un conductor en la mitad de la cancha que pueda darle sentido a la primera salida, conectar líneas y permitir que progrese por dentro. Sin esa figura, la pelota termina demasiado rápido en las bandas y el ataque se vuelve previsible. Nicolás Laméndola intentó romper esa monotonía desde la individualidad, con amagues y cambios de ritmo, pero no consiguió resolver bien en el último tramo. Lautaro Godoy, en cambio, fue probablemente lo mejor del “Decano” por recorrido e intensidad.