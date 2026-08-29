Allanamientos en las causas por armas en escuelas: secuestran una pistola 9 mm y decenas de municiones

Resumen para apurados
- La Policía secuestró una pistola 9 mm y municiones el viernes tras allanamientos por causas de armas en escuelas vinculadas a menores de 12 y 14 años.
- Los operativos se realizaron luego de detectarse armamento en colegios; aunque los alumnos son inimputables, la Justicia investiga cómo tuvieron acceso a las armas.
- La causa busca determinar la responsabilidad y custodia de los adultos a cargo, sentando un precedente legal sobre la tenencia de armas en hogares con menores.
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