SociedadInvestigación

Allanamientos en las causas por armas en escuelas: secuestran una pistola 9 mm y decenas de municiones

Aunque los menores de 14 y 12 años son inimputables, la Justicia busca determinar cómo accedieron al armamento y la debida custodia por parte de los adultos responsables.

La Policía concretó allanamientos el viernes por la noche. FOTO LA GACETA / OSVALDO RIPOL
La Policía concretó allanamientos el viernes por la noche. FOTO LA GACETA / OSVALDO RIPOL
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía secuestró una pistola 9 mm y municiones el viernes tras allanamientos por causas de armas en escuelas vinculadas a menores de 12 y 14 años.
  • Los operativos se realizaron luego de detectarse armamento en colegios; aunque los alumnos son inimputables, la Justicia investiga cómo tuvieron acceso a las armas.
  • La causa busca determinar la responsabilidad y custodia de los adultos a cargo, sentando un precedente legal sobre la tenencia de armas en hogares con menores.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo
1

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú
2

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios
3

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?
4

¿Qué está haciendo Manzur?

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro
5

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

Ranking notas premium
¿Qué está haciendo Manzur?
1

¿Qué está haciendo Manzur?

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse
2

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
3

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares
4

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Litigio en la Municipalidad: No somos meros directores, afirmó una jueza de Faltas
5

Litigio en la Municipalidad: "No somos meros directores", afirmó una jueza de Faltas

Más Noticias
Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 30 de agosto

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 30 de agosto

Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”

Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Micro-caminatas: el ejercicio de pocos minutos que puede ayudar a reducir el estrés y controlar la glucosa

Micro-caminatas: el ejercicio de pocos minutos que puede ayudar a reducir el estrés y controlar la glucosa

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?

¿Qué está haciendo Manzur?

Comentarios