BAFWEEK: una postal de la moda argentina

Durante los últimos años, hablar de moda en Argentina fue muchas veces hablar de lo que llegaba de afuera. La apertura de una marca internacional, el desembarco de un nombre global, la expectativa por volver a estar en el mapa. Y está bien, porque cada llegada dice algo sobre el mercado, sobre el deseo de consumo y sobre un país que vuelve a aparecer en ciertas conversaciones internacionales. Pero, en medio de esa mirada puesta en lo que venía de otros lados, había una pregunta que empezaba a quedar demasiado relegada: qué estaba pasando con lo que se diseña, se produce y se usa acá.