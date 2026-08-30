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Tragedia en el Himalaya: llevará años recuperar el desastre natural en Nepal

Especialistas y científicos que monitorean la zona señalaron al cambio climático acelerado como el principal catalizador del fenómeno.

Advierten que llevará años recuperar el desastre natural en Nepal.
Advierten que llevará años recuperar el desastre natural en Nepal.
Hace 3 Hs

El reciente desastre socioambiental registrado en la región montañosa de Nepal, provocado por el desprendimiento de una masa glaciar y el posterior desborde de lagos formados por escombros, dejó un escenario de “tierra arrasada” en las comunidades de los valles del Himalaya. 

Especialistas y científicos que monitorean la zona advirtieron que los daños geológicos, ecológicos y estructurales demandarán años de recuperación, al tiempo que señalaron al cambio climático acelerado como el principal catalizador del fenómeno. 

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De acuerdo con las evaluaciones técnicas sobre la dinámica del evento, la catástrofe se originó a más de 5.000 metros de altura a partir del colapso de hielo y roca. Esta avalancha bloqueó de forma temporal el cauce de los ríos; la presión acumulada del agua terminó quebrando los diques naturales y generó una riada repentina de lodo y sedimentos de hasta nueve metros de altura que arrasó aldeas, rutas e infraestructura crítica en estrechos corredores montañosos. 

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Los expertos remarcaron que el aumento sostenido de las temperaturas globales está degradando el permafrost, la capa de suelo permanentemente congelada que durante milenios actuó como cemento natural entre las rocas y el hielo, provocando una pérdida crítica de cohesión en las altas cumbres. Esta desestabilización geológica incrementa la frecuencia e imprevisibilidad de las avalanchas y los desbordes violentos de lagos glaciares (conocidos técnicamente como GLOF). 

El impacto socioeconómico en los valles afectados es devastador: cientos de hectáreas de terrazas agrícolas quedaron cubiertas bajo densas capas de lodo y piedras, destruyendo los medios de subsistencia tradicionales de comunidades que dependen de la agricultura de subsistencia y el turismo de montaña. 

La reconstrucción de puentes colgantes, redes de agua potable y centrales microhidroeléctricas requerirá inversiones millonarias y proyectos de ingeniería adaptados a un terreno que ha quedado estructuralmente inestable. 

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Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia humanitaria mediante puentes aéreos debido al corte de caminos terrestres, la comunidad científica enfatizó que la cordillera del Himalaya atraviesa una fase de vulnerabilidad extrema.

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