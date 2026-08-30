Tragedia en el Himalaya: llevará años recuperar el desastre natural en Nepal

De acuerdo con las evaluaciones técnicas sobre la dinámica del evento, la catástrofe se originó a más de 5.000 metros de altura a partir del colapso de hielo y roca. Esta avalancha bloqueó de forma temporal el cauce de los ríos; la presión acumulada del agua terminó quebrando los diques naturales y generó una riada repentina de lodo y sedimentos de hasta nueve metros de altura que arrasó aldeas, rutas e infraestructura crítica en estrechos corredores montañosos.