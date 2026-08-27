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Riada en Nepal: qué causó la devastadora inundación que arrasó pueblos enteros

La súbita crecida del río Bhote Koshi dejó un saldo parcial de más de 150 muertos y alrededor de 900 desaparecidos en la frontera con China.

DESASTRE. Enormes masas de agua desbordaron el río Bhote Koshi y dejaron toneladas de barro sobre los poblados de como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.
DESASTRE. Enormes masas de agua desbordaron el río Bhote Koshi y dejaron toneladas de barro sobre los poblados de como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Una riada en el norte de Nepal dejó más de 150 muertos y 900 desaparecidos tras un sismo y el colapso de un dique natural en el río Bhote Koshi.
  • Un terremoto de 4,4 o el desborde de un lago glaciar generó una violenta masa de agua y lodo que arrasó poblados enteros y destruyó 80 puentes.
  • Equipos de rescate buscan a cientos de turistas y locales desaparecidos, mientras la región afronta severos daños en su infraestructura vial y energética.
Resumen generado con IA

Una devastadora riada arrasó varios pueblos en el norte de Nepal, en la frontera con el Tíbet, dejando un saldo de más de 150 muertos y cerca de 900 desaparecidos. El desastre se desató tras la súbita crecida del río Bhote Koshi en el distrito de Rasuwa, un evento violento provocado, según las investigaciones preliminares de las autoridades, por un sismo que generó un desprendimiento de tierra o por el repentino desbordamiento de un lago glaciar que liberó de golpe un caudal torrencial sobre las comunidades colindantes.

El análisis de los factores que podrían haber desencadenado el desastre apunta a la actividad sísmica registrada minutos antes de la tragedia. El Servicio Geológico de Estados Unidos detectó a las 8.37 (hora local) un terremoto de magnitud 4,4, con epicentro localizado a 77 kilómetros al noroeste de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros. Este movimiento telúrico habría ocasionado un deslizamiento de tierra a gran escala que obstruyó de manera temporal el curso del río Bhote Koshi, creando un dique natural inestable que cedió bajo la presión del agua acumulada.

Al mismo tiempo, los equipos técnicos examinan la hipótesis de una falla en la masa helada de la zona fronteriza. El desbordamiento o la ruptura de un lago glaciar en el Tíbet pudo haber actuado como detonante inicial o factor multiplicador del volumen hídrico. Este tipo de colapsos glaciares inyecta de forma instantánea millones de metros cúbicos de agua helada y sedimentos en los cauces fluviales de alta montaña, incrementando la fuerza destructiva de la corriente aguas abajo.

¿Qué es una riada y por qué se diferencia de una inundación?

A diferencia de una crecida convencional en la que el nivel del río sube gradualmente a lo largo de horas o días, la riada se caracteriza por una aceleración brusca. La pronunciada pendiente del terreno montañoso convirtió el lecho del río Bhote Koshi en un canal de alta energía kinética capaz de movilizar barro, rocas, troncos y estructuras pesadas. La fuerza mecánica de la masa fluida destruyó poblados enteros como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, en la provincia de Bagmati, sin dar tiempo de reacción a los pobladores ni a activar las alertas de emergencia.

El impacto directo de la corriente sobre las infraestructuras viales y energéticas refleja el alcance destructivo del evento. Las autoridades informaron sobre la destrucción de 80 puentes, de los cuales 35 correspondían a vías vehiculares clave para la comunicación regional y 45 a pasarelas colgantes peatonales. La fuerza de la riada arrolló las instalaciones recién concluidas del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola y extendió sus daños hacia el lado chino, afectando el condado tibetano de Gyirong.

El balance de los daños expone la magnitud de la catástrofe en la región del Himalaya. Las autoridades de Nepal han recuperado 95 cuerpos en su territorio, mientras que el gobierno chino reportó tres fallecidos adicionales. La lista de personas sin localizar asciende a casi 900 e incluye a 484 turistas (391 extranjeros de diversas nacionalidades y 93 nepalíes), 85 efectivos de las fuerzas de seguridad y 60 trabajadores de la planta hidroeléctrica. Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en un terreno severamente alterado por la acumulación de sedimentos.

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