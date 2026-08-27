Riada en Nepal: qué causó la devastadora inundación que arrasó pueblos enteros

Una devastadora riada arrasó varios pueblos en el norte de Nepal, en la frontera con el Tíbet, dejando un saldo de más de 150 muertos y cerca de 900 desaparecidos. El desastre se desató tras la súbita crecida del río Bhote Koshi en el distrito de Rasuwa, un evento violento provocado, según las investigaciones preliminares de las autoridades, por un sismo que generó un desprendimiento de tierra o por el repentino desbordamiento de un lago glaciar que liberó de golpe un caudal torrencial sobre las comunidades colindantes.