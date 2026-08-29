Política

Un manzurista vs un jaldista, el adiós a un ex legislador y ¿un acople con Acevedo?

Dimes y diretes de la Política de Tucumán.

ACEVEDO, CON REFERENTES DE LA CAPITAL. El acto fue convocado por Gassenbauer, y participaron Christian Rodríguez y funcionarios de la Capital.
ACEVEDO, CON REFERENTES DE LA CAPITAL. El acto fue convocado por Gassenbauer, y participaron Christian Rodríguez y funcionarios de la Capital.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El oficialismo de Tucumán vive tensiones entre manzuristas y jaldistas, mientras Miguel Acevedo encabezó un acto político junto a referentes de la capital provincial.
  • El encuentro, convocado por Guillermo Gassenbauer, reunió a funcionarios municipales y dirigentes en medio de los reacomodamientos y disputas internas del peronismo local.
  • Los movimientos marcan el pulso de las alianzas y el armado de acoples electorales de cara al reordenamiento del poder político en la provincia de Tucumán.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Gerónimo Vargas AignassePablo YedlinDimes y diretesMartín Viola
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo
1

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú
2

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios
3

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?
4

¿Qué está haciendo Manzur?

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro
5

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

Ranking notas premium
¿Qué está haciendo Manzur?
1

¿Qué está haciendo Manzur?

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse
2

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
3

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares
4

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Litigio en la Municipalidad: No somos meros directores, afirmó una jueza de Faltas
5

Litigio en la Municipalidad: "No somos meros directores", afirmó una jueza de Faltas

Más Noticias
Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”

Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”

Jaldo anticipó un alivio en la tarifa de luz para Tucumán: cuándo comenzaría

Jaldo anticipó un alivio en la tarifa de luz para Tucumán: cuándo comenzaría

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Bajan las temperaturas en Tucumán: cómo estará el tiempo este fin de semana

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

Ratificaron la denuncia contra Catalán y Pelli en la causa por sus domicilios

Ratificaron la denuncia contra Catalán y Pelli en la causa por sus domicilios

¿Qué está haciendo Manzur?

¿Qué está haciendo Manzur?

Comentarios