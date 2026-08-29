Un manzurista vs un jaldista, el adiós a un ex legislador y ¿un acople con Acevedo?

Hace 14 Min Seguir en
Resumen para apurados
- El oficialismo de Tucumán vive tensiones entre manzuristas y jaldistas, mientras Miguel Acevedo encabezó un acto político junto a referentes de la capital provincial.
- El encuentro, convocado por Guillermo Gassenbauer, reunió a funcionarios municipales y dirigentes en medio de los reacomodamientos y disputas internas del peronismo local.
- Los movimientos marcan el pulso de las alianzas y el armado de acoples electorales de cara al reordenamiento del poder político en la provincia de Tucumán.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium