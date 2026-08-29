Elecciones 2027: cuánto costará pelear por una banca a legislador en San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- Candidatos proyectan los altos costos económicos de campaña para competir por bancas de legisladores en San Miguel de Tucumán hacia 2027.
- La maquinaria electoral exige fuertes inversiones en impresión de boletas, cartelería y logística en el distrito que sumó más de 377.000 votos en 2023.
- El financiamiento de las campañas definirá las estrategias y la competitividad de las fuerzas políticas en el principal distrito de la provincia.
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