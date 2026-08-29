Política

Elecciones 2027: cuánto costará pelear por una banca a legislador en San Miguel de Tucumán

La maquinaria electoral implica toda una inversión, desde la impresión de votos hasta la cartelería. Entre cifras, estrategias y expectativas.

EN LA PRINCIPAL SECCIÓN ELECTORAL. En 2023, 377.688 ciudadanos (el 82,24% de los habilitados) dieron su voto para legislador en la Capital. / IMAGEN ILUSTRATIVA ARCHIVO LA GACETA
EN LA PRINCIPAL SECCIÓN ELECTORAL. En 2023, 377.688 ciudadanos (el 82,24% de los habilitados) dieron su voto para legislador en la Capital. / IMAGEN ILUSTRATIVA ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Candidatos proyectan los altos costos económicos de campaña para competir por bancas de legisladores en San Miguel de Tucumán hacia 2027.
  • La maquinaria electoral exige fuertes inversiones en impresión de boletas, cartelería y logística en el distrito que sumó más de 377.000 votos en 2023.
  • El financiamiento de las campañas definirá las estrategias y la competitividad de las fuerzas políticas en el principal distrito de la provincia.
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