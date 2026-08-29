Nepal: rescataron con vida a una niña de seis años, que estuvo 60 horas atrapada entre los escombros

“La Policía Fronteriza Armada de Nepal, equipo BOP Timure Rasuwa, durante la operación de búsqueda y rescate, rescató de manera segura a la niña, quien había quedado enterrada bajo los escombros debido a una inundación y deslizamiento de tierra, y la trasladó a un hospital en helicóptero coordinando con el Ejército Nepalí”, confirmó la fuerza del país asiático mediante un comunicado.