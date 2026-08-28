Ya son casi 400 los muertos por deslaves en Nepal y Tibet

Entre los extranjeros desaparecidos hay decenas de peregrinos hindúes que iban al monte Kailash, la montaña sagrada y nevada del Tíbet. Según el recuento de la Oficina de Turismo de Nepal, las autoridades siguen sin noticias de 178 ciudadanos de India, 90 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia, 33 de Reino Unido y 25 de Canadá. España dijo que hay cuatro ciudadanos suyos no localizados.