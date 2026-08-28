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Ya son casi 400 los muertos por deslaves en Nepal y Tibet

La crecida, causada por el derrumbe parcial de un glaciar, devastó valles enteros y dejó unos 1.500 desaparecidos. Miles de rescatistas llegaron al lugar del desastre

DAÑOS. El deslave tapó cientos de casas en el distrito de Nuwakot.
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Hace 5 Hs

BIDUR, Nepal.- Equipos de rescate continúan buscando al menos 1.468 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron 392 muertos y pueblos enteros arrasados.

Más de 24 horas después de la catástrofe, un experto advirtió del riesgo de nuevas inundaciones después de que una crecida arrolladora similar a la de un tsunami arrasó pueblos enteros, se tragara casas y derribara puentes y represas.

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Un aterrador video tomado con cámaras de vigilancia, desde el lado chino, muestra cómo un torrente de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos, mientras decenas de personas corren para salvarse.

Las autoridades de Nepal recuperaron cuerpos de 389 personas y hay 910 desaparecidos, incluyendo 517 extranjeros.

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Del lado chino, en la región del Tíbet, donde está vetado el acceso a la prensa extranjera, medios estatales reportaron tres muertos por “aludes de lodo” en el paso fronterizo de Gyirong e informaron que hay 558 personas desaparecidas, incluidos 260 extranjeros.

El destructivo deslave de agua y lodo fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un “evento sísmico” de magnitud 5,2, según explicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los científicos afirman que el cambio climático provoca el derretimiento de los glaciares en todo el mundo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones.

Gigantesco cementerio

La riada barrió en Nepal el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, y el valle del Bhote Koshi, al este de la capital.

“Todo se acabó”, declaró Omkar Joshi, de 35 años, refugiado en la localidad nepalí de Timure. “No es más que un gigantesco cementerio. Sólo queda arena y piedras empapadas de sangre humana”.

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La inundación golpeó Syabrubesi, punto de partida de la ruta de senderismo de Langtang y zonas usadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar. En Syabrubesi, Laloma, de 27 años, relató que pasó toda la noche en una escuela con unas 100 personas.

Entre los extranjeros desaparecidos hay decenas de peregrinos hindúes que iban al monte Kailash, la montaña sagrada y nevada del Tíbet. Según el recuento de la Oficina de Turismo de Nepal, las autoridades siguen sin noticias de 178 ciudadanos de India, 90 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia, 33 de Reino Unido y 25 de Canadá. España dijo que hay cuatro ciudadanos suyos no localizados.

La cancillería china indicó por su parte que había alrededor de 100 ciudadanos chinos desaparecidos en el lado nepalí.

Tanto el primer ministro chino, Li Qiang, como su homólogo nepalí, Balendra Shah, viajaron a las zonas afectadas para supervisar las labores de búsqueda y rescate.

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El gobierno chino movilizó a cerca de 800 rescatistas en la región autónoma del Tíbet, además de perros y lanchas rápidas para agilizar las operaciones, informó la agencia Xinhua.

Las labores son difíciles en esa zona montañosa. Li Qipu, miembro de la Policía Armada Popular, una fuerza paramilitar de China, señaló que la inestabilidad de una represa río arriba y la estrecha ruta de montaña complican los esfuerzos. La Cruz Roja lanzó un llamado para recaudar 31 millones de dólares.

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