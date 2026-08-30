Decir lo indecible

De esa tensión nace el diálogo que Bulacio establece entre filosofía y poesía. Desde Platón, buena parte del pensamiento occidental otorgó un lugar privilegiado al logos: la palabra guiada por la razón, capaz de argumentar y distinguir lo verdadero de lo aparente. En La República, Platón desconfía de los poetas porque sus ficciones pueden seducir y confundir, alejándonos de la verdad. La poesía queda así ante la filosofía como otra manera de acercarse al mundo, menos sometida a la demostración racional. Bulacio cuestiona esa antigua jerarquía: cuando el razonamiento no alcanza para expresar ciertas experiencias humanas, la metáfora y la palabra poética pueden aproximarse a aquello que el concepto no consigue apresar.