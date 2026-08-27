Inundaciones causan deslaves en Nepal y dejan al menos 160 muertos

Los medios estatales chinos informaron más temprano de “numerosas víctimas” tras la catástrofe y después dieron un balance preliminar de tres muertos y cientos de desaparecidos. No estaba claro hasta anoche si había alguna superposición entre las cifras chinas y las anunciadas por Nepal, ya que la cadena estatal china CCTV indicó que los datos de las víctimas aún están en proceso de verificación.