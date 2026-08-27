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Inundaciones causan deslaves en Nepal y dejan al menos 160 muertos

Miles de desaparecidos en pueblos arrasados.

DESOLACIÓN. La riada se llevó propiedades y bienes, y dejo un caos.
DESOLACIÓN. La riada se llevó propiedades y bienes, y dejo un caos.
Hace 5 Hs

NUWAKOT, Nepal.- Al menos 160 personas murieron en una zona de la frontera entre Nepal y China, después de que la devastadora crecida de un río sepultara edificios, provocara deslaves y dejara cientos de desaparecidos bajo el barro y escombros.

La riada arrasó localidades enteras en Nepal. Un video de seguridad muestra un edificio de varios pisos barrido por un torrente de lodo mientras sus habitantes intentan huir en el lado chino de la frontera. La policía de Nepal informó que recuperó al menos 160 cuerpos, mientras los rescatistas intentan encontrar supervivientes en una zona montañosa y de difícil acceso, en las estribaciones del Himalaya.

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

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Los medios estatales chinos informaron más temprano de “numerosas víctimas” tras la catástrofe y después dieron un balance preliminar de tres muertos y cientos de desaparecidos. No estaba claro hasta anoche si había alguna superposición entre las cifras chinas y las anunciadas por Nepal, ya que la cadena estatal china CCTV indicó que los datos de las víctimas aún están en proceso de verificación.

CON EXCAVADORAS. Los rescatistas trasladaron en maquinaria vial pesada a los sobrevivientes a través de las calles sumergidas en material del deslave. CON EXCAVADORAS. Los rescatistas trasladaron en maquinaria vial pesada a los sobrevivientes a través de las calles sumergidas en material del deslave.

“Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot.

“Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”, añadió.

Nepal es un país empobrecido que atrae a muchos visitantes por sus rutas de senderismo y su Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil informó que cerca de cientos turistas siguen sin ser localizados.

“Pueblos enteros”

David Fisher, director para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) afirmó que “pueblos enteros y zonas de mercados fueron arrasados”. La organización está enviando suministros de emergencia, entre ellos mantas, botiquines de primeros auxilios, camillas y bolsas para cadáveres.

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No está clara la causa del desastre pero el canciller de Nepal, Shishir Khanal, afirmó que probablemente un sismo provocó un desprendimiento de tierra que, a su vez, bloqueó un río, lo que provocó el aumento del caudal.

La agencia nepalí de gestión de desastres señaló que los datos satelitales de Planet Labs indican que un “desprendimiento de nieve y rocas” en la frontera entre Nepal y China podría haber causado las inundaciones.

El Ejército nepalí realiza búsquedas aéreas y rescató a decenas de personas del distrito de Rasuwa, uno de los más afectados, informó el gobierno.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, hizo un llamado a la unidad pero también pidió a la población “paciencia”.

“Quiero asegurarles que no están solos en estos momentos difíciles: el Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos”, afirmó Shah en un comunicado publicado en las redes sociales.

CON EXCAVADORAS. Los rescatistas trasladaron en maquinaria vial pesada a los sobrevivientes a través de las calles sumergidas en material del deslave. CON EXCAVADORAS. Los rescatistas trasladaron en maquinaria vial pesada a los sobrevivientes a través de las calles sumergidas en material del deslave.

En Nuwakot, Raju Bhadel, de 56 años, contó que su cuñado le había llamado por la mañana.

“Estaban llorando y dijeron que su casa fue arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido”, afirmó.

Riesgos de otra crecida

El presidente chino afirmó que “la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas”, reportó CCTV. El mandatario solo suele expresarse después de catástrofes cuando el balance de muertos es muy elevado.

Las inundaciones y los deslaves son frecuentes en la temporada del monzón durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia.

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Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos.

Qianggong Zhang, un responsable del Centro para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) encargado de riesgos climáticos y ambientales, advirtió sobre la posibilidad de una segunda crecida. “Dado que aún hay un bloqueo en la parte alta del río fronterizo entre Nepal y China, las autoridades advierten que podría producirse una segunda crecida”, declaró.

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