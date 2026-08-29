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Escala el conflicto en la Capital: el presidente del Tribunal de Faltas acusó a la intendencia de “desviación de poder”

Tras la eliminación del decreto que asimilaba los sueldos de los jueces a los de secretarios, el presidente del tribunal calificó la medida como una “represalia” y alertó sobre posible abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El litigio entre la Municipalidad y el Tribunal de Faltas recrudece.
El litigio entre la Municipalidad y el Tribunal de Faltas recrudece.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente del Tribunal de Faltas tucumano acusó a la intendencia de desviación de poder tras la anulación del decreto que asimilaba sus sueldos a los de secretarios.
  • La medida generó un fuerte cruce institucional, donde el tribunal calificó la baja salarial como una represalia y el municipio cuestionó el estatus legal de los jueces.
  • La disputa escala hacia el plano judicial ante posibles denuncias contra el Ejecutivo municipal por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
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