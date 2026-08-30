En el Gobierno preparan modificaciones para el cobro de las cuotas de los préstamos

La entidad acreedora deberá notificar al usuario con un día de anticipación que se procederá al débito. Además, se limitan las operaciones a un intento inicial y un máximo de dos reintentos (a las 48 y 96 horas) para evitar conductas abusivas. Esta medida despertó ciertas críticas desde el sector. Las entidades financieras mostraron un bajo interés en su implementación debido a lo que consideran serios “problemas de diseño”. La otra normativa tiene que ver con la ampliación de la herramienta del código de descuento sobre el recibo de sueldo, la cual permite a los bancos descontar -de manera directa- del salario las cuotas de los préstamos. Reglamentada bajo el artículo 36 de la reforma laboral, su entrada en vigencia dependerá del BCRA.