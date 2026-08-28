Política

Litigio en la Municipalidad: "No somos meros directores", afirmó una jueza de Faltas

Luciana Estofán refutó los dichos de un funcionario de la Capital, Matías Balardini.

Litigio en la Municipalidad: No somos meros directores, afirmó una jueza de Faltas
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La jueza de Faltas Luciana Estofán refutó a un funcionario municipal en San Miguel de Tucumán y respaldó un reclamo judicial para defender su rol institucional.
  • El conflicto surge tras dichos de Matías Balardini. Tres magistrados recurrieron a la Justicia para rechazar que se los equipare con meros directores administrativos.
  • La resolución del litigio definirá la autonomía, jerarquía y alcance institucional del Tribunal de Faltas frente al Poder Ejecutivo de la capital tucumana.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánTribunal Municipal de Faltas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Falcao perdió por puntos ante Aumada, en la pelea por el título que disputó mientras cumple arresto domiciliario

"Falcao" perdió por puntos ante Aumada, en la pelea por el título que disputó mientras cumple arresto domiciliario

Lo más popular
Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
1

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán
2

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

El Financial Times advirtió sobre la morosidad récord en Argentina y calificó de dolorosas las reformas de Milei
3

El "Financial Times" advirtió sobre la morosidad récord en Argentina y calificó de "dolorosas" las reformas de Milei

Qué pasó durante la madrugada, cómo fue el hallazgo y qué dijeron los vecinos tras la muerte del joven electrocutado
4

Qué pasó durante la madrugada, cómo fue el hallazgo y qué dijeron los vecinos tras la muerte del joven electrocutado

Probarán en Tucumán un sistema para reutilizar aguas grises en edificios
5

Probarán en Tucumán un sistema para reutilizar aguas grises en edificios

Ranking notas premium
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte
1

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?
2

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos
3

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
4

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario
5

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario

Más Noticias
“Fue un hecho lamentable”, dijo Miguel Acevedo tras el cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

“Fue un hecho lamentable”, dijo Miguel Acevedo tras el cruce entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos en la Legislatura

Discusión, reproches y una aparición a último momento: cinco jóvenes protagonizaron un debate político en el Rosita Ávila

Discusión, reproches y una aparición a último momento: cinco jóvenes protagonizaron un debate político en el Rosita Ávila

El Senado dio media sanción a un proyecto que propone que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

El Senado dio media sanción a un proyecto que propone que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

Tucumán recupera su conexión con Brasil: habrá vuelos directos a Florianópolis en el verano de 2027

Tucumán recupera su conexión con Brasil: habrá vuelos directos a Florianópolis en el verano de 2027

El Gobierno impulsa un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para los nuevos convenios

El Gobierno impulsa un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para los nuevos convenios

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

Probarán en Tucumán un sistema para reutilizar aguas grises en edificios

Probarán en Tucumán un sistema para reutilizar aguas grises en edificios

Comentarios