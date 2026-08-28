Litigio en la Municipalidad: "No somos meros directores", afirmó una jueza de Faltas

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Resumen para apurados
- La jueza de Faltas Luciana Estofán refutó a un funcionario municipal en San Miguel de Tucumán y respaldó un reclamo judicial para defender su rol institucional.
- El conflicto surge tras dichos de Matías Balardini. Tres magistrados recurrieron a la Justicia para rechazar que se los equipare con meros directores administrativos.
- La resolución del litigio definirá la autonomía, jerarquía y alcance institucional del Tribunal de Faltas frente al Poder Ejecutivo de la capital tucumana.
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