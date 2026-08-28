Alberdi como faro ético: Tucumán conmemoró el Día del Abogado y los 100 años del Colegio
Durante la tradicional ofrenda floral en Casa de Gobierno por el Día del Abogado, autoridades provinciales y del foro local destacaron la vigencia de los principios éticos y el valor justicia frente a los desafíos de la inteligencia artificial.
Resumen para apurados
- Autoridades de Tucumán conmemoraron en Casa de Gobierno el Día del Abogado y el centenario del Colegio profesional con un homenaje ante la tumba de Juan Bautista Alberdi.
- El acto incluyó la tradicional ofrenda floral y reunió a referentes del foro local y del gobierno provincial para celebrar los cien años de la institución colegiada.
- Los oradores remarcaron la vigencia del pensamiento ético de Alberdi y el valor de la justicia como guías necesarias ante el avance de la inteligencia artificial.
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