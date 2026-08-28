Acto oficial

Alberdi como faro ético: Tucumán conmemoró el Día del Abogado y los 100 años del Colegio

Durante la tradicional ofrenda floral en Casa de Gobierno por el Día del Abogado, autoridades provinciales y del foro local destacaron la vigencia de los principios éticos y el valor justicia frente a los desafíos de la inteligencia artificial.

Pedicone, López Domínguez, Acevedo y Agüero Gamboa frente a la tumba de Alberdi. Gentileza Secretaría de Comunicación.
Pedicone, López Domínguez, Acevedo y Agüero Gamboa frente a la tumba de Alberdi. Gentileza Secretaría de Comunicación.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Autoridades de Tucumán conmemoraron en Casa de Gobierno el Día del Abogado y el centenario del Colegio profesional con un homenaje ante la tumba de Juan Bautista Alberdi.
  • El acto incluyó la tradicional ofrenda floral y reunió a referentes del foro local y del gobierno provincial para celebrar los cien años de la institución colegiada.
  • Los oradores remarcaron la vigencia del pensamiento ético de Alberdi y el valor de la justicia como guías necesarias ante el avance de la inteligencia artificial.
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Temas Colegio de Abogados de TucumánDaniel PosseClaudia SbdarFacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de TucumánMiguel AcevedoInteligencia ArtificialGilda PediconeAlberto López Domínguez
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