La demanda de dólares saltó en julio y alcanzó su nivel más alto desde las últimas elecciones

Resumen para apurados
- En julio, la demanda de dólares en Argentina creció un 52,2% y sumó U$S3.143 millones por mayor cobertura de ahorristas, según informó el BCRA.
- Unas 1,7 millones de personas compraron billetes, aunque las liquidaciones del agro y petróleo permitieron al BCRA sostener el mercado y sumar reservas.
- El regreso de la cobertura en moneda extranjera y el gasto en turismo exterior plantean un desafío para las metas de acumulación de reservas del Central.
El apetito por la dolarización en Argentina mostró un marcado repunte durante el mes de julio. Según los últimos datos del "Balance Cambiario" publicado por el Banco Central(BCRA), la demanda neta total de billetes y transferencias de divisas alcanzó los U$S3.143 millones, lo que representa un crecimiento del 52,2% respecto a junio. Esta cifra es la más alta registrada en los últimos nueve meses, acercándose a los niveles observados durante la tensión electoral de finales de 2025.
El regreso de la tendencia dolarizadora
El informe oficial revela que 1,7 millones de personas -unas 200.000 más que en los meses previos- realizaron compras netas de billetes por U$S2.916 millones. En términos brutos, las adquisiciones treparon a los U$S3.319 millones, aunque fueron parcialmente compensadas por ventas por U$S404 millones. Este volumen de demanda no se veía desde agosto de 2025, cuando la incertidumbre política comenzó a acelerar la cobertura en moneda extranjera.
Desde que se levantó el cepo cambiario a mediados de abril de 2025, el acumulado de compras netas por parte de los ahorristas asciende a U$S37.880 millones. Para dimensionar la magnitud de esta cifra, este monto triplica las reservas netas actuales del Banco Central y representa el 76% de sus tenencias brutas, que hoy rondan los U$S50.000 millones. Tras una tendencia bajista que se había estabilizado en los U$S2.200 millones mensuales, julio marcó un quiebre que confirma una reapertura anticipada de la demanda de cobertura.
El sostén del agro y la acumulación de reservas
A pesar de la fuerte presión de los ahorristas, el mercado cambiario logró mantenerse equilibrado gracias al flujo proveniente del sector exportador. La balanza comercial aportó U$S2.100 millones por el cierre de la liquidación de la cosecha gruesa, sumado al impulso de las exportaciones petroleras favorecidas por los altos precios del crudo. Este escenario permitió que el dólar minorista se estabilizara en $1510 y que el BCRA lograra un saldo comprador de U$S2.163 millones, cerrando el mes con un incremento de U$S2.729 millones en sus reservas internacionales.
Respecto al destino de los dólares adquiridos por los privados, el BCRA estima que unos U$S1.000 millones permanecieron depositados en el sistema financiero local, otros U$S1.000 millones incrementaron activos en el exterior y unos U$S900 millones se destinaron a cancelar consumos con tarjeta de crédito. Gracias a los ingresos por exportaciones, el saldo de la cuenta corriente cambiaria resultó superavitario en U$S413 millones, un resultado que el organismo detalla como “explicado por los ingresos netos de las cuentas ‘Bienes’ (U$S4077 millones) e ‘Ingreso secundario’ (U$S8 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas ‘Ingreso primario’ (U$S2772 millones) y ‘Servicios’ (U$S900 millones)”.
El impacto del turismo y los servicios en el exterior
Un punto crítico del informe es el déficit en la cuenta de Servicios, que alcanzó su nivel más alto desde el pico vacacional de enero. El rojo en este rubro se mantuvo elevado pese a que se registró “un aumento en los cobros de exportaciones de servicios del 24% interanual”, una mejora que superó al incremento del 11% en los pagos por importación de servicios.
Dentro de este apartado, el rubro de “Viajes y Pasajes” continúa siendo una de las principales vías de salida de divisas. Según el reporte oficial, el movimiento de la cuenta de turismo en el mercado de cambios “resultó en egresos netos por U$S710 millones, explicados por egresos brutos de unos U$S1048 millones e ingresos brutos por U$S338 millones”. Aunque la balanza comercial de bienes logra compensar estas salidas, la persistente demanda por turismo y servicios digitales sigue siendo un factor de vigilancia para las metas de acumulación de reservas del Banco Central.