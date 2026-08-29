La demanda de dólares saltó en julio y alcanzó su nivel más alto desde las últimas elecciones

Respecto al destino de los dólares adquiridos por los privados, el BCRA estima que unos U$S1.000 millones permanecieron depositados en el sistema financiero local, otros U$S1.000 millones incrementaron activos en el exterior y unos U$S900 millones se destinaron a cancelar consumos con tarjeta de crédito. Gracias a los ingresos por exportaciones, el saldo de la cuenta corriente cambiaria resultó superavitario en U$S413 millones, un resultado que el organismo detalla como “explicado por los ingresos netos de las cuentas ‘Bienes’ (U$S4077 millones) e ‘Ingreso secundario’ (U$S8 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas ‘Ingreso primario’ (U$S2772 millones) y ‘Servicios’ (U$S900 millones)”.