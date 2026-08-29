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Créditos: debuta el nuevo sistema de "Cobro con Transferencia" bajo el escepticismo de los bancos

El medida surgió de una resolución dictada por el BCRA el pasado 2 de marzo, que otorgó a los bancos y billeteras virtuales un plazo de adecuación hasta el 31 de agosto.

PRÉSTAMOS. Las billeteras virtuales ofrecen créditos que pueden solicitarse en pocos minutos.
PRÉSTAMOS. Las billeteras virtuales ofrecen créditos que pueden solicitarse en pocos minutos. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • El BCRA implementa este lunes en Argentina el Cobro con Transferencia para brindar mayor seguridad al pago de cuotas de créditos bancarios y de billeteras virtuales.
  • El esquema sustituye al Debin para evitar estafas, exige aval explícito del usuario, fija topes del 30% del ingreso y limita los intentos de cobro automático.
  • Los bancos prevén una adopción acotada por la exigencia de debitar solo en la cuenta de desembolso original y la falta de liquidez en cuentas virtuales.
Resumen generado con IA

A partir del lunes, el sistema financiero argentino pondrá en marcha el "Cobro con Transferencia (CCT)", un nuevo mecanismo diseñado por el Banco Central(BCRA) para el pago de cuotas de préstamos. A pesar de que la medida busca formalizar y dar seguridad a los débitos automáticos, las entidades financieras anticiparon que su adopción será acotada debido a las restricciones operativas que impone la normativa.

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Un nuevo marco para el cobro de préstamos

El medida surgió de una resolución dictada por el BCRA el pasado 2 de marzo, que otorgó a los bancos y billeteras virtuales un plazo de adecuación hasta el 31 de agosto. Este sistema permite que el tomador de un crédito autorice de manera explícita a la entidad prestamista -sea un banco o un Proveedor No Financiero de Crédito (PNFC)- a debitar automáticamente el importe de la cuota de una cuenta específica.

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Este mecanismo llega para reemplazar al cuestionado sistema Debin, que si bien cumplía una función similar, se había convertido en una vía frecuente para estafas. Sin embargo, fuentes del sector aclararon que esta medida fue diseñada meses atrás y no tendrá impacto directo sobre los 6 millones de personas que hoy presentan dificultades de pago, ya que "no habrá cambios en su situación" respecto a la mora ya existente.

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Topes de seguridad y protección al usuario

La nueva normativa establece reglas estrictas para evitar el sobreendeudamiento y proteger a los clientes. Entre sus características principales, se destaca que el sistema solo admite cuotas fijas e iguales y limita la relación cuota/ingreso al 30% al momento de la toma del crédito.

Además, para evitar prácticas abusivas, se han definido protocolos claros de cobranza:

- Intentos limitados: solo se permite un intento inicial de cobro y hasta dos reintentos (a las 48 y 96 horas).

- Transparencia: los prestamistas deben notificar electrónicamente al cliente el día hábil previo al débito.

- Consentimiento y baja: el usuario debe dar su autorización por única vez y tiene el derecho de dar de baja el servicio de forma inmediata, tanto ante el prestamista como ante el banco donde tiene la cuenta.

- Responsabilidad: en caso de fraude, la responsabilidad recaerá sobre la entidad prestamista, incentivando un uso responsable del sistema.

Por qué los bancos anticipan un alcance limitado

A pesar de la puesta en marcha, el clima en el sector financiero es de cautela. "El CCT estará operativo desde este lunes, aunque consideramos que tendrá un alcance limitado", confirmaron fuentes de bancos privados. La principal traba radica en que la normativa exige que la entidad solo pueda debitar la cuota de la cuenta en la cual se desembolsó originalmente el préstamo.

Esta restricción genera dos problemas centrales para las entidades:

- Resistencia a la competencia: "Es probable que la mayoría de las entidades no lo utilice porque no querrá realizar desembolsos en cuentas operadas por otras entidades"**, señalan desde el sector.

- Falta de fondos líquidos: los bancos advierten que las cuentas CVU de billeteras virtuales suelen estar en cero, ya que los usuarios suelen mover su dinero a fondos "money market" para generar rendimientos. Si un banco deposita un crédito allí, corre el riesgo de no encontrar fondos al momento del cobro.

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