Créditos: debuta el nuevo sistema de "Cobro con Transferencia" bajo el escepticismo de los bancos

Un nuevo marco para el cobro de préstamos

El medida surgió de una resolución dictada por el BCRA el pasado 2 de marzo, que otorgó a los bancos y billeteras virtuales un plazo de adecuación hasta el 31 de agosto. Este sistema permite que el tomador de un crédito autorice de manera explícita a la entidad prestamista -sea un banco o un Proveedor No Financiero de Crédito (PNFC)- a debitar automáticamente el importe de la cuota de una cuenta específica.