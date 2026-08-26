El BCRA habilita a bancos y billeteras virtuales a cobrar las cuotas de préstamos desde las cuentas de sus clientes

A partir del próximo lunes 31 de agosto, bancos y billeteras virtuales podrán comenzar a utilizar una nueva herramienta del Banco Central (BCRA) para facilitar el cobro de cuotas de préstamos. Se trata de Cobros por Transferencia, un mecanismo que permitirá debitar una cuota pendiente desde una cuenta del cliente, incluso cuando el dinero se encuentre depositado en otra entidad.