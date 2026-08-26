El BCRA habilita a bancos y billeteras virtuales a cobrar las cuotas de préstamos desde las cuentas de sus clientes
El Banco Central confirmó que el sistema Cobros por Transferencia comenzará a regir el 31 de agosto. La herramienta permitirá cobrar cuotas de créditos desde la cuenta donde el cliente tenga depositado el dinero, aunque sea de otra entidad.
Resumen para apurados
- Desde el 31 de agosto, el BCRA permitirá a bancos y billeteras virtuales de Argentina debitar cuotas de préstamos desde cuentas de otras entidades para reducir la morosidad.
- El sistema regirá con aval previo en nuevos créditos y cuotas fijas menores al 30% de ingresos, pese a los reclamos del sector financiero por dificultades técnicas.
- La medida busca optimizar el cobro digital y frenar el atraso en créditos, aunque bancos y fintechs advierten que las restricciones podrían limitar su efectividad real.
A partir del próximo lunes 31 de agosto, bancos y billeteras virtuales podrán comenzar a utilizar una nueva herramienta del Banco Central (BCRA) para facilitar el cobro de cuotas de préstamos. Se trata de Cobros por Transferencia, un mecanismo que permitirá debitar una cuota pendiente desde una cuenta del cliente, incluso cuando el dinero se encuentre depositado en otra entidad.
La medida fue establecida por el BCRA en marzo y el organismo mantiene la fecha de entrada en vigencia, pese a los reparos planteados por bancos y empresas fintech. Las entidades financieras habían solicitado una prórroga y luego una pausa en la implementación, pero el Central no modificaría el cronograma.
Cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar deudas
El mecanismo estará disponible para nuevos préstamos. Antes de recibir el crédito, el cliente deberá prestar su consentimiento para que la entidad pueda debitar las cuotas desde su cuenta.
Por ejemplo, si una persona solicita un préstamo a una billetera virtual y decide que el dinero sea depositado en una cuenta bancaria de otra entidad, el prestamista podrá utilizar el sistema para cobrar la cuota pendiente desde esa cuenta, siempre que exista la autorización correspondiente.
El BCRA estableció además algunas condiciones para limitar el impacto de los débitos:
Las cuotas deberán ser fijas e iguales durante la duración del préstamo.
El valor de las cuotas no podrá superar el 30% de los ingresos del cliente.
El prestamista deberá avisar al cliente un día antes de realizar el débito.
Se podrán efectuar hasta tres intentos de cobro: uno inicial y otros dos a las 48 y 96 horas.
El cliente podrá revocar el consentimiento en cualquier momento, con efecto inmediato.
Qué cuentas y fondos quedan fuera del mecanismo
La normativa también establece límites sobre los fondos que pueden utilizarse para pagar las cuotas. Entre otros, quedan excluidos los saldos depositados en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y operaciones de dólar MEP.
Esta definición genera dudas entre los bancos y las fintech, que consideran que puede producir diferencias en el funcionamiento del sistema según dónde esté depositado el dinero del cliente.
Por qué los bancos y las fintech cuestionan la medida
El sector financiero sostiene que la herramienta podría tener un alcance limitado, debido a que solo permitiría cobrar las cuotas en determinadas cuentas vinculadas al préstamo y siempre con autorización previa del cliente.
Además, las entidades señalan que todavía existen detalles técnicos pendientes de resolver a pocos días de la fecha establecida por el BCRA.
Otro de los cuestionamientos apunta a la obligación de que las cuotas sean iguales. Según fuentes del sector, esta condición podría dificultar el cálculo de intereses cuando un cliente se atrasa en el pago.
La herramienta tampoco obliga a bancos y billeteras a incorporarla en todos sus préstamos. Las entidades deberán contar con los sistemas necesarios para que otros prestadores puedan realizar los débitos autorizados, pero su utilización dependerá de las condiciones de cada crédito.
El antecedente del débito inmediato
Cobros por Transferencia es, en cierto modo, una nueva versión de un mecanismo que ya había sido utilizado para facilitar el cobro de préstamos: el débito inmediato (Debin).
El BCRA busca con este nuevo sistema ofrecer una alternativa para mejorar la cobranza de créditos digitales y enfrentar el crecimiento de la morosidad, especialmente en el segmento de préstamos otorgados por entidades no bancarias.
Sin embargo, las entidades financieras consideran que las restricciones previstas en la normativa podrían limitar su impacto sobre los grandes jugadores del mercado.
Qué cambia para quienes tienen un préstamo
El nuevo sistema no permitirá cobrar automáticamente cualquier deuda existente. La herramienta estará destinada a nuevos créditos y requerirá que el cliente haya dado previamente su consentimiento.
Por lo tanto, desde el 31 de agosto los bancos y billeteras que adopten el mecanismo podrán utilizarlo para cobrar las cuotas de determinados préstamos desde cuentas autorizadas, incluso cuando los fondos se encuentren en otra entidad.
El BCRA, mientras tanto, mantiene la fecha de implementación pese a los pedidos del sector financiero para postergarla.