Morosidad, bajo la lupa: el oficialismo busca desactivar la ofensiva opositora en Diputados

Resumen para apurados
- Ocho bloques opositores pidieron una sesión el 9 de septiembre en Diputados por la morosidad crediticia, mientras el oficialismo convocó a comisiones para frenar la ofensiva.
- La mora bancaria subió al 12,8% según el BCRA. Tras reunir 133 votos en el recinto, la oposición busca consensuar 50 proyectos para aliviar deudas familiares y comerciales.
- Si consensúan un texto sin costo fiscal, los bloques opositores buscarán aprobar la ley y sumar el apoyo de los gobernadores para definir la sanción en el Senado en octubre.
La Cámara de Diputados se encamina a un escenario de fuerte confrontación política. Tras meses de acumular proyectos para paliar la creciente morosidad en los hogares y la industria -un tema que el Poder Ejecutivo ha mantenido fuera de sus prioridades-, ocho bloques opositores han unido fuerzas para forzar una respuesta legislativa.
Ante la presión de una sesión especial solicitada para el 9 de septiembre, el oficialismo reaccionó al convocar de urgencia a la Comisión de Finanzas con el objetivo de diluir el debate. "Falta comunicarlo mejor”, deslizaron fuentes del bloque libertario, al minimizar el impacto de la problemática.
Maniobras parlamentarias y el peso de los 133 votos
El optimismo de la oposición no es infundado. En la última sesión, lograron reunir 133 votos para intentar abordar el tema; aunque la cifra alcanzó para demostrar una mayoría, fue insuficiente para tratar proyectos sobre tablas sin dictamen previo (que requiere tres cuartos del recinto).
Este antecedente impulsó a 49 diputados de diversos espacios, incluidos aliados provinciales habituales, a solicitar una sesión para emplazar a las comisiones y destrabar la parálisis estratégica impuesta por La Libertad Avanza.
La respuesta oficialista consistió en un llamado a la Comisión de Finanzas para el 2 de septiembre. La agenda incluye desde declaraciones de emergencia y reestructuración de deuda hasta leyes para deudores de tarjetas e hipotecarios UVA. Sin embargo, la oposición no planea dar marcha atrás con la sesión del 9 de septiembre. "Esta jugada es distractiva, no alcanza", sentenció el radical Pablo Juliano en sus redes sociales, al advertir que los emplazamientos deben apuntar a plenarios conjuntos y no a reuniones aisladas. Mientras tanto, en el Senado ya se observan los movimientos con la mirada puesta en octubre, buscando la venia de los gobernadores para avanzar en la sanción definitiva.
El oficialismo frente a las cifras del Banco Central
Puertas adentro, los legisladores de La Libertad Avanza mantienen la línea discursiva trazada por Javier Milei en la Casa Rosada. Sostienen que la morosidad es un problema acotado y que fue exacerbado por factores externos como los gastos durante la Copa del Mundo y el auge de las apuestas online. Esta visión apunta a convencer a sus aliados de que no es necesario un apoyo masivo a la iniciativa opositora.
No obstante, los datos del Banco Central (BCRA) contradicen el diagnóstico oficial. La mora bancaria se ha quintuplicado, pasando del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en junio de 2026. El fenómeno es transversal: los préstamos personales saltaron del 3,3% al 15,9% y las tarjetas de crédito del 1,6% al 13,1%. El dato más alarmante se encuentra en el segmento de 18 a 25 años, cuya morosidad escaló del 24,7% al 40,8% en apenas dos años, consolidándose como la franja más vulnerable del sistema financiero actual.
El desafío de unificar 50 proyectos en un solo texto
A pesar de la voluntad política para enfrentar al Gobierno, la oposición tiene ante sí el reto técnico de sintetizar 50 propuestas distintas en un dictamen unificado. Las diferencias ideológicas sobre cómo resolver la deuda aún persisten. "Los peronistas tienen que resolver sus diferencias y traer algo más o menos consensuado, porque todos tienen diferentes intereses. Algunos quieren estatizar la deuda y otros quieren ir contra Galperín. A partir de ahí sabremos con qué texto trabajar", analizaron desde el radicalismo disidente.
Por su parte, en Unión por la Patria intentan bajar la tensión y buscar un punto de equilibrio. "Hay voluntad para ponernos de acuerdo en un proyecto que no tenga costo fiscal”, aseguraron fuentes del bloque. La viabilidad de la medida dependerá de la capacidad de los bloques para encontrar una redacción común que no dinamite las cuentas públicas pero ofrezca un alivio real.