Morosidad, bajo la lupa: el oficialismo busca desactivar la ofensiva opositora en Diputados

La respuesta oficialista consistió en un llamado a la Comisión de Finanzas para el 2 de septiembre. La agenda incluye desde declaraciones de emergencia y reestructuración de deuda hasta leyes para deudores de tarjetas e hipotecarios UVA. Sin embargo, la oposición no planea dar marcha atrás con la sesión del 9 de septiembre. "Esta jugada es distractiva, no alcanza", sentenció el radical Pablo Juliano en sus redes sociales, al advertir que los emplazamientos deben apuntar a plenarios conjuntos y no a reuniones aisladas. Mientras tanto, en el Senado ya se observan los movimientos con la mirada puesta en octubre, buscando la venia de los gobernadores para avanzar en la sanción definitiva.