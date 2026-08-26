La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

La réplica de Wallberg fue contundente y apuntó a sacudir la pasividad de la dirigencia y el sector privado local. El economista sostuvo que el derrame de Vaca Muerta y los yacimientos de la cordillera ya está demandando mano de obra calificada y citó el caso de constructores locales que pierden técnicos porque en el sur perciben salarios cuatro veces más altos. Instó a canalizar institucionalmente la oferta de profesionales tucumanos, a diseñar insumos específicos que hoy se compran afuera y a apostar a producciones de alto valor agregado y bajo peso logístico, como las aromáticas en los valles o el desarrollo de atractivos turísticos de nivel internacional. “El mundo es una oportunidad, pero Tucumán tiene que organizarse y dejar de quejarse porque la Nación no manda fondos para obras que en realidad debían ejecutar la Provincia o los municipios. Hay que dejar de mirar de afuera y subirse al tren productivo”, concluyó.