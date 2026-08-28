Armas en las escuelas: la Justicia allanó las viviendas de dos alumnos e investiga la responsabilidad de sus padres
Tras dos episodios registrados en las últimas horas en San Miguel de Tucumán y Alderetes -uno de ellos con una detonación en plena clase-, se ordenaron registros de morada para secuestrar armamento y determinar la custodia y procedencia legal de las armas en manos de menores no punibles.
Resumen para apurados
- La Justicia allanó las casas de dos alumnos en Tucumán tras detectarse armas en escuelas de San Miguel y Alderetes, investigando la responsabilidad de los padres.
- Los operativos se ordenaron luego de dos incidentes recientes con menores no punibles, incluyendo una detonación de arma de fuego ocurrida durante una clase.
- Las medidas buscan secuestrar armamento, determinar su procedencia legal y establecer posibles sanciones a los tutores legales ante hechos de violencia escolar.
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