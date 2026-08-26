Créditos hipotecarios: cuál es el ingreso mínimo que se requiere para sacar un préstamo U$S 90.000

Acceder al sueño de la vivienda propia mediante un crédito hipotecario exige hoy hacer números finos, no solo sobre la cuota a pagar sino sobre el piso salarial necesario para que el simulador bancario apruebe la operación. Tomando como referencia una propiedad valuada en $170.000.000 y un monto a financiar cercano a $100.000.000 (unos U$S 90.000), las exigencias de ingresos netos mensuales varían sensiblemente entre los distintos bancos de Argentina, con la particularidad de que en algunos casos, si no se alcanza determinado nivel de ingresos, la plataforma directamente bloquea la posibilidad de pedir esa cifra.