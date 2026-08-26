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Créditos hipotecarios: cuál es el ingreso mínimo que se requiere para sacar un préstamo U$S 90.000

Para financiar una vivienda de unos $170 millones solicitando cerca de $100 millones de crédito (equivalentes a unos U$S 90.000), las entidades bancarias imponen restricciones estrictas de ingresos. Una comparativa entre el ICBC, Banco Nación, Banco Hipotecario, Santander y BBVA sobre cuotas, ingresos requeridos y niveles de ahorro previo.

Cuánto cobrar para acceder a un crédoto hipotecario.
Cuánto cobrar para acceder a un crédoto hipotecario. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los bancos en Argentina exigen ingresos netos de entre 3 y más de 4 millones de pesos para otorgar créditos hipotecarios de USD 90.000 destinados a la compra de viviendas.
  • Entidades como ICBC, Hipotecario y Nación aplican filtros automáticos que bloquean solicitudes si el ingreso mensual del titular o grupo familiar no cubre la cuota inicial.
  • La alta exigencia salarial y el ahorro previo requerido limitan el acceso a la vivienda propia, obligando a las familias a sumar codeudores para calificar al financiamiento.
Resumen generado con IA

Acceder al sueño de la vivienda propia mediante un crédito hipotecario exige hoy hacer números finos, no solo sobre la cuota a pagar sino sobre el piso salarial necesario para que el simulador bancario apruebe la operación. Tomando como referencia una propiedad valuada en $170.000.000 y un monto a financiar cercano a $100.000.000 (unos U$S 90.000), las exigencias de ingresos netos mensuales varían sensiblemente entre los distintos bancos de Argentina, con la particularidad de que en algunos casos, si no se alcanza determinado nivel de ingresos, la plataforma directamente bloquea la posibilidad de pedir esa cifra.

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Uno de los casos más representativos al buscar financiamiento por los U$S 90.000 es el del ICBC. En su simulador online para créditos a 240 meses (20 años) destinados a vivienda permanente, para autorizar un monto de crédito de $104.300.000 (sobre una vivienda de $170 millones), el sistema exige ingresos netos mínimos de $4.000.000. Si se ingresa un monto salarial inferior, la plataforma impide seleccionar el tope deseado, fijando así una fuerte exigencia para el perfil crediticio del solicitante o del grupo familiar.

Por su parte, el Banco Hipotecario muestra exigencias de ingresos en una línea similar pero a plazos de devolución más cortos. Al simular la compra de un inmueble de $170.000.000 solicitando $100.000.000 a un plazo de 180 meses (15 años) a tasa 9,5% + UVA, la entidad fija la primera cuota en $1.065.841,03. Para responder a esta obligación, el ingreso neto mínimo requerido es de $4.263.364,13, exigiendo además un ahorro previo indispensable de $70.000.000 para concretar la operación.

Banco Nación: ingresos consolidados y cuotas estimadas

El Banco Nación (BNA) ofrece una alternativa con opción de tope por Coeficiente de Variación Salarial (CVS) a 20 años de plazo. En la simulación para una vivienda de $170.000.000 solicitando un crédito de $100.000.000 (proporción de apoyo del 59%), la primera cuota estimada se ubica en $757.394 (equivalente a 362,03 UVAs con una TNA del 6,7%).

Para este escenario, el BNA establece que los ingresos netos mínimos de los titulares deben ser de $1.514.788, mientras que el ingreso neto necesario consolidado entre titulares y codeudores asciende a $3.029.577. Esta modalidad permite computar ingresos de más de una persona para alcanzar el piso exigido.

Santander y BBVA: pisos restrictivos de entrada

En el caso del Banco Santander, su calculadora de "Súper Préstamo Hipotecario UVA" (financiación de hasta el 70% para vivienda permanente a 20 años) impone un primer filtro estricto antes de evaluar montos mayores: la plataforma advierte expresamente que "el ingreso mínimo para solicitar el préstamo debe ser $2.240.000". Si el dinero percibido por mes en mano es menor a ese umbral (por ejemplo, $600.000), el sistema no permite continuar la simulación para calcular el préstamo sobre la propiedad de $170 millones.

Una dinámica similar presenta el BBVA. Al ingresar al simulador de crédito hipotecario a 20 años, la herramienta fija un bloqueo automático si se declara un sueldo inferior al mínimo requerido. Para habilitar la solicitud y avanzar en las opciones de financiamiento, la pantalla advierte en rojo que "tus ingresos deben superar los $1.471.200 mensuales", monto que toma como base de partida para evaluar la capacidad crediticia del cliente o la suma de ingresos del grupo familiar.

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