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El "Financial Times" advirtió sobre la morosidad récord en Argentina y calificó de "dolorosas" las reformas de Milei

El diario británico analizó el impacto del ajuste en la economía doméstica. Según el informe, millones de argentinos recurren al endeudamiento para cubrir gastos corrientes mientras el Gobierno ratifica que no habrá rescates estatales.

Javier Milei, en la Conferencia del Council of the Americas. CAPTURA DE VIDEO
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Financial Times advirtió sobre la morosidad récord en Argentina, donde 5,8 millones de personas tienen deudas impagas por las duras reformas de Javier Milei.
  • La austeridad estatal y la baja de la inflación impulsaron el crédito privado, pero los hogares se sobreendeudaron para cubrir gastos corrientes y la mora se quintuplicó.
  • El Gobierno descartó rescates estatales al calificarlo como un asunto entre privados, delegando en los bancos posibles planes de refinanciación a tasas más bajas.
Resumen generado con IA

En un reciente artículo, el "Financial Times" (FT) alertó sobre los niveles críticos de morosidad en el país, al señalar que las familias "luchan por pagar sus deudas" en un escenario marcado por lo que calificó como las "dolorosas" reformas económicas del presidente Javier Milei.

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Bajo el título “Los argentinos luchan por pagar sus deudas en la dolorosa reforma económica de Javier Milei”, el medio británico ilustra la crisis a través de casos testigos. Relata la historia de un chofer de aplicación que, tras solicitar un préstamo de U$S1.300 para reparar su vehículo, “en cuestión de meses empezó a incumplir con los pagos, ya que sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus gastos”. Esta situación lo empujó al mercado informal, enfrentando tasas de interés de hasta el 300%.

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Según el FT, este fenómeno no es un hecho aislado, sino un subproducto directo del programa económico actual. “Los préstamos incobrables son consecuencia de los profundos cambios en la economía argentina bajo el mandato del presidente libertario Javier Milei”, sostiene la publicación. 

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El diario reconoce que la gestión logró reducir la inflación anual desde un pico del 289% a principios de 2024 hasta el 34%, pero advierte que el costo social se refleja en los 5,8 millones de personas -casi un tercio de los prestatarios- que hoy registran atrasos en sus pagos.

Un cambio de paradigma en el sistema financiero

El informe describe un giro drástico en la relación entre los bancos y el Estado. Históricamente, según el periódico, “la economía argentina, conocida por su volatilidad, ha disuadido durante mucho tiempo a los bancos de conceder préstamos al sector privado. En cambio, obtenían dinero fácil de los gobiernos nacionales, que en los últimos años emitieron enormes volúmenes de deuda con intereses para financiar el gasto”.

Sin embargo, la política de “austeridad” implementada por Milei ha forzado a las entidades financieras a buscar clientes en el sector privado. El análisis del FT subraya una paradoja: "la estabilización económica impulsada por Milei ha incentivado a los bancos a conceder préstamos, al tiempo que sus medidas de austeridad han generado una mayor necesidad de endeudamiento para muchas familias". Hoy, el compromiso financiero de los hogares ya absorbe el 24% de la masa salarial, y si se suman los gastos fijos, una familia promedio tiene comprometido casi el 50% de sus ingresos mensuales.

El rol de las billeteras virtuales y la negativa al rescate

El drama de la morosidad se extiende también al consumo con plásticos y plataformas digitales. El diario cita el caso de una joven analista con una deuda de U$S3.300 en su tarjeta de crédito -con una tasa del 132%- contraída para costear su vivienda. Asimismo, menciona que las billeteras digitales, a pesar de su popularidad, han “avivado la indignación” ante la facilidad con la que facilitan el acceso a créditos que luego se vuelven impagables para los sectores de menores recursos.

A pesar de que la mora total se quintuplicó en los últimos 18 meses, la postura de la Casa Rosada permanece inalterable. El Ejecutivo sostiene que el endeudamiento es "un asunto entre privados". En sintonía, el "Financial Times" destacó que “el presidente Milei descartó la condonación de la deuda con respaldo gubernamental", aunque mencionó que el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que los bancos podrían ofrecer sus propios planes para refinanciar deudas a plazos más largos y tasas más bajas. 

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