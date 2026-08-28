El "Financial Times" advirtió sobre la morosidad récord en Argentina y calificó de "dolorosas" las reformas de Milei

Sin embargo, la política de “austeridad” implementada por Milei ha forzado a las entidades financieras a buscar clientes en el sector privado. El análisis del FT subraya una paradoja: "la estabilización económica impulsada por Milei ha incentivado a los bancos a conceder préstamos, al tiempo que sus medidas de austeridad han generado una mayor necesidad de endeudamiento para muchas familias". Hoy, el compromiso financiero de los hogares ya absorbe el 24% de la masa salarial, y si se suman los gastos fijos, una familia promedio tiene comprometido casi el 50% de sus ingresos mensuales.