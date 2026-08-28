Oeste II, territorio en disputa: vuelven las balaceras entre las bandas narco
Dos fiscales investigan varios ataques a tiros registrados en las últimas semanas y la exhibición de armas de guerra en las redes sociales. Sospechan que el posible regreso de Javier “Chuky” Casanova al barrio reavivó la pelea territorial con el grupo de Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe.
Resumen para apurados
- La fiscalía investiga recientes balaceras en el barrio Oeste II por una disputa territorial narco entre las bandas de Javier Casanova y Santiago Villafañe.
- El conflicto recrudeció tras el posible regreso de Casanova a la zona, acompañado por la exhibición intimidatoria de armas de guerra en redes sociales.
- La escalada de violencia mantiene en alerta a los vecinos por el temor a nuevos enfrentamientos armados y presiona a la Justicia a reforzar la seguridad.
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