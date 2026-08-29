Mora bancaria: qué opciones ofrecen los bancos para refinanciar deudas y ponerse al día
Ante el aumento de la morosidad, bancos públicos y privados comenzaron a ofrecer planes para refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales. Cuáles son las principales alternativas y qué tasas tienen.
Resumen para apurados
- Ante la creciente morosidad en Argentina, bancos públicos y privados lanzaron planes para refinanciar deudas de tarjetas y préstamos personales sin intervención estatal.
- Programas del Banco Nación, Provincia y CABA ofrecen plazos de hasta 120 meses y tasas reducidas para regularizar los compromisos de cerca de 6 millones de deudores.
- El Gobierno descarta fijar topes de tasas y apuesta a estos acuerdos para sanear el crédito, pese a que el 18% de las carteras en mora se considera irrecuperable.
La mora bancaria creció en los últimos meses y llevó a distintas entidades financieras a ofrecer alternativas para que sus clientes puedan refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales. Los bancos buscan resolver el problema mediante acuerdos directos con los deudores, sin una intervención del Estado.
Entre las principales opciones aparecen programas del Banco Nación y Banco Provincia, además de un esquema de desendeudamiento impulsado en la Ciudad de Buenos Aires. Las propuestas contemplan diferentes plazos, tasas de interés y condiciones según la entidad y la situación de cada cliente.
Banco Nación: hasta $100 millones para regularizar deudas
El Banco Nación lanzó hace dos meses un Programa de Regularización destinado a clientes con atrasos de entre 3 y 5 meses hasta 120 meses.
El plan contempla una tasa nominal anual (TNA) del 12% para quienes cobran sus haberes en el banco y del 14% para el resto de los clientes. La deuda puede consolidarse por hasta $100 millones y el trámite se realiza de manera completamente virtual.
La propuesta busca que los clientes puedan reorganizar sus compromisos y volver a cumplir con los pagos mediante un esquema de financiación acorde con su situación.
Banco Provincia: refinanciación de hasta 72 meses
Por su parte, el Banco Provincia puso en marcha en agosto el programa “Ponete al Día”, destinado a personas con deudas en mora y situaciones de sobreendeudamiento.
La iniciativa permite acceder a refinanciaciones de hasta 72 meses, con una tasa de interés del 31% anual para casos de mora avanzada. Además, contempla la posibilidad de aplicar quitas de capital en determinadas situaciones.
Según los datos difundidos por la entidad, el programa ya acumula más de 100.000 operaciones por unos $390.000 millones.
Qué bancos participan del programa de desendeudamiento de CABA
Desde julio también funciona el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Legislatura porteña el 10 de julio.
El esquema permite refinanciar deudas en mora provenientes de tarjetas de crédito y préstamos personales y establece un plazo de hasta 24 meses, con una tasa fija que no puede superar el 35% nominal anual.
Las entidades adheridas son:
Banco Ciudad
Galicia
Santander
ICBC
Supervielle
Credicoop
Comafi
BBVA
Piano
El trámite puede realizarse directamente ante el Banco Ciudad o a través de las entidades financieras que participan del acuerdo.
Qué pasa con la mora bancaria
El aumento de la morosidad se convirtió en uno de los principales problemas del sistema financiero. Según el material, cerca de 6 millones de personas presentan problemas de endeudamiento, mientras que el Gobierno decidió no implementar una asistencia directa y apuesta a que el problema pueda resolverse mediante acuerdos entre bancos y clientes.
Desde el Banco Central (BCRA) descartaron establecer tasas máximas de interés como ocurrió durante administraciones anteriores. La estrategia oficial apunta a que la recuperación del crédito y los planes de refinanciación contribuyan a reducir el nivel de irregularidad.
A la vez, desde el BCRA y las asociaciones bancarias ADEBA y ABA advierten que existe un rezago entre la mejora en el pago de los créditos y su reflejo en las estadísticas oficiales. Esto se debe al sistema de calificación y registro crediticio, cuyos indicadores pueden tardar varios meses en mostrar una mejora.
Un 18% de la mora sería irrecuperable
Dentro de las cifras de morosidad aparece otro dato relevante: el 18% de las carteras en mora de los bancos corresponde a deudas consideradas irrecuperables.
Se trata de créditos que las entidades pasan a pérdida y que posteriormente pueden ser vendidos a compañías especializadas en la gestión o recuperación de deudas. Aunque esos créditos continúan figurando dentro de las estadísticas de mora, ya son considerados perdidos por las entidades originales.
Además, el material señala que el 3% de las personas registradas como morosas están fallecidas. En estos casos, la deuda puede ingresar a la categoría de mora después de que la persona deja de pagar, aunque eso no necesariamente significa que haya sido un deudor moroso durante su vida.
Por este motivo, las cifras generales de morosidad incluyen también créditos que son considerados incobrables o que corresponden a personas fallecidas.
Con este escenario, los bancos avanzan con planes de refinanciación para intentar recuperar las deudas y permitir que los clientes regularicen su situación, mientras el Gobierno mantiene su postura de no intervenir directamente sobre las tasas de interés.