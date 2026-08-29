La zafra 2026 y limitar el fuego

En lo que va de la zafra azucarera 2026, lo que más sobresale es que el clima con las lluvias que se dieron principalmente en julio y agosto hizo que, teniendo en cuenta los porcentajes de humedad en el aire y los contenidos de humedad en las hojas de los cañaverales, el fuego no haya sido hasta el momento tan extendido como en inviernos anteriores, cuando se dieron escenarios muy secos.