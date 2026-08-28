Las irregularidades que alimentan las sospechas de un plan de fuga de “Chuky” Casanova
El presunto narco tenía un pedido de captura vigente en Jujuy cuando avanzaba un acuerdo para recuperar la libertad. Una orden de traslado médico y otros episodios generan interrogantes sobre lo ocurrido en las últimas semanas.
Resumen para apurados
- La Justicia investiga un posible plan de fuga del presunto narco Javier 'Chuky' Casanova tras detectarse pedidos de captura vigentes y traslados irregulares.
- Casanova tramitaba su libertad y salidas médicas pese a tener una orden de detención del Tribunal Oral Federal de Jujuy y haber salido antes por error de prisión.
- El caso expone fallas en el sistema penitenciario y judicial, lo que impulsará auditorías y un refuerzo en la custodia para evitar la evasión del acusado.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas JujuyGendarmería Nacional ArgentinaPolicía Federal ArgentinaBarrio Oeste IITribunal Oral Federal de JujuyNarcotráficoRafael Vehils RuizJosé Sanjuán
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium