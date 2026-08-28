Seguridad

Las irregularidades que alimentan las sospechas de un plan de fuga de “Chuky” Casanova

El presunto narco tenía un pedido de captura vigente en Jujuy cuando avanzaba un acuerdo para recuperar la libertad. Una orden de traslado médico y otros episodios generan interrogantes sobre lo ocurrido en las últimas semanas.

OTROS TIEMPOS. Javier Chuky Casanova subió foto de su estadía el caribe.
OTROS TIEMPOS. Javier "Chuky" Casanova subió foto de su estadía el caribe.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia investiga un posible plan de fuga del presunto narco Javier 'Chuky' Casanova tras detectarse pedidos de captura vigentes y traslados irregulares.
  • Casanova tramitaba su libertad y salidas médicas pese a tener una orden de detención del Tribunal Oral Federal de Jujuy y haber salido antes por error de prisión.
  • El caso expone fallas en el sistema penitenciario y judicial, lo que impulsará auditorías y un refuerzo en la custodia para evitar la evasión del acusado.
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